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Kuru Otlar Üstüne. ne zaman çıkacak oyuncuları ve konusu nedir?

Kuru Otlar Üstüne. ne zaman çıkacak oyuncuları ve konusu nedir?

Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi 'Kuru Otlar Üstüne' sinemaseverler tarafından merakla bekleniyor. Filmin galası 76. Cannes Film Festivali'nde yapıldı. Peki, Kuru Otlar Üstüne filminin konusu nedir, oyuncuları kim?

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Kuru Otlar Üstüne, yönetmenliğini ve senaristliğini Nuri Bilge Ceylan'ın üstlendiği, 2023 yapımlı bir dram filmidir.

Filmin konusu nedir?

Samet, Doğu Anadolu'nun ücra bir köyünde dört yıl zorunlu görev yaptıktan sonra İstanbul'a tayin edilme hayali kuran genç bir öğretmendir. Ancak meslektaşı Kenan ile birlikte iki kız öğrenci tarafından asılsız bir şekilde tacizle suçlanınca Samet'in hayalleri paramparça olur. Yaşadığı sıkıntıların üstesinden gelmesine yardımcı olabilecek başka bir öğretmen olan Nuray ile tanışınca işler değişir.

Oyuncuları kimler?

Deniz Celiloğlu - Samet

Merve Dizdar - Nuray

Musab Ekici - Kenan

Ece Bağcı - Sevim

Erdem Şenocak - Tolga

Yüksel Aksu - Vahit

Münir Can Cindoruk - Feyyaz

Onur Berk Arslanoğlu - Müdür Bekir

Yıldırım Gücük - Eğitim Şube Müdürü

Cengiz Bozkurt - Polis

S. Emrah Özdemir - Çavuş

Elif Ürse - Müdür Yardımcısı Saime

Elit Andaç Çam - Firdevs

Nalan Kuruçim - Kevser

Ferhat Akgün - Rehberlik Öğretmeni Atakan

Eylem Canpolat - Halime

Kuru Otlar Üstünde. nerede çekildi?

Erzurum'da çekimleri başlayan filmin doğa çekimleri Adıyaman'da gerçekleştirildi.

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