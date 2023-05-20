İstanbul'da konut kampanyası başvuru nasıl yapılır? Konut taksitleri kaç lira?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen “ilk Evim, ilk İşyerim” ve “Yeni Evim” kampanyalarının ardından şimdi de İstanbul’da evi olmayanları ev sahibi yapmak amacıyla yeni bir kampanya daha hayata geçiyor. İşte konut kampanyasının detayları...

Abone ol

Emlak Konut ve Türk Hava Yolları’nın, İstanbul Havalimanı yakınında ilk evini alacaklar için başlattığı “Yenişehir Evleri Arnavutköy” Projesinin kura başvuruları başladı.

13.000 bağımsız bölümden oluşan sosyal konut hamlesiyle vatandaşlar; yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7.500 TL’den başlayan uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olabilecek.

Başvuru nasıl yapılır?

İstanbul’da ikamet eden ve İlk evini alacaklar müracaat edebilecek. İstanbul’da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç, beş yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak.

Başvuru ücreti ne kadar?

Sosyal Konut Projesi kapsamında , kampanyaya sadece ilk evini alacak vatandaşlarımız müracaat edebilecek ve başvuru için 1.000 TL ücret alınacak.

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, gerçekleştirilecek kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7.500 TL’den başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

Toplamda 13.000 bağımsız bölümün yer aldığı Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi sosyal konut projesi kapsamında kura ile satışa sunuluyor. Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut’a gerçekleştirilecek.

Başvurular nereye yapılacak?

Başvurular emlakkonut.com.tr adresi üzerinden 2 Haziran tarihine kadar yapılabilecek.

Projede; az katlı ve yatay mimari anlayışıyla tasarlanan 1+1, 2+1 ve 3+1 gibi daire tipleri kura ile satışa sunulacak. Proje; her yaştan insanın faydalanabileceği bölgesel park ve yaşam alanları, meydanlar, etkinlik alanları, dini tesis, eğitim, sağlık, spor alanları, sosyal ve kültürel tesis alanları ile yaya ve bisiklet yolları gibi gündelik yaşamın gereksinimlerini bünyesinde barındıracak.

Sıfır Atık altyapısıyla geri dönüşümü destekleyen uygulamalara sahip olan proje, ısı yalıtımı, gri su arıtımı, güneş enerjisi sistemleriyle enerji verimliliğini ön planda tutan Yeşil Proje olma özelliğini taşıyor ve çevresel uygulamalarıyla sürdürülebilir bir yaşam sunuyor.