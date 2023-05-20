Anne Kart başvuru ücreti 2023 kaç para, nereden başvuru yapılır?

İBB anne kart başvurusu ile anneler toplu taşımadan ücretsiz yararlanabilecek. 0-4 yaş arası çocuk sahibi olan annelerin yararlanabileceği İBB anne kart başvurusu için online ya da İstanbulkart Başvuru Merkezlerini kullanmak mümkün olabilecek. Peki, İBB anne kart başvurusu online nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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İBB anne kart başvurusu için online ya da kart başvuru merkezlerinden işlem yapmak mümkün olabilecek. Bunun için öncelikle sisteme kayıt olmak gerekecek. Sisteme kaydı olan kişileri direkt olarak giriş yaparak da işlemlerini gerçekleştirebilecek. İşte, İBB anne kart başvurusu hakkında bazı detaylar

İBB anne kart başvuru nasıl yapılır?

İBB Anne Kart hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu açıklama şu şekilde;

"İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinin almış olduğu 17.07.2020 tarihli karar doğrultusunda, İstanbul’da ikamet eden 0-4 yaş arası çocuk sahibi anneler, İstanbul il sınırları içerisinde toplu ulaşımda ücretsiz olarak seyahat edebilecekler.

Anne Kart başvurunuzu https://www.istanbulkart.istanbul/anne-kart web sitemizdeki şimdi başvur butonunu tıklayarak online işlemler menüsünden kolayca yapabilir ve tercih edeceğiniz, size en yakın İstanbulkart Başvuru Merkezinden Anne Kart’ınızı teslim alabilirsiniz.

Anne Kart’ınızla şehir içi ulaşımda ücretsiz seyahat etmenin yanı sıra içerisine bakiye yüklemeniz durumunda; Beltur, BNB (bisiklet), Sosyal Tesisler, İspark, İsper, Migros, Hamidiye Otomatları ve İtaksi gibi sosyal alanlarda harcama ya da ödeme işlemlerinizi kolaylıkla yapabileceğiniz para kart’ı olarak da kullanabilirsiniz."

ANNE KART BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN

İstanbulkart üyeliği yapmak için aşağıdaki 3 adımın izlenmesi gerekiyor;

1-Üyelik bilgilerinin girilmesi

Üyelik bilgilerinizi eksiksiz ve hatasız sisteme kaydediniz.

2-SMS kısa mesaj Onayı

Telefonunuza kısa mesaj (SMS) ile gönderilen aktivasyon kodu’nu giriniz.

3-E-Mail Aktivasyonu

E-Postanıza gelen bağlantıya tıklayınız.