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Oğuzhan Uğur'un sevgilisi Müjde Uzman kimdir? Kaç yaşında, aslen nereli?

Oğuzhan Uğur'un sevgilisi Müjde Uzman kimdir? Kaç yaşında, aslen nereli?

Ünlü YouTuber ve müzisyen Oğuzhan Uğur aradığı aşkı sonunda buldu. Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Alev rolünü canlandıran Oğuzhan Uğur'un sevgilisi Müjde Uzman kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

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Ünlü YouTuber ve müzisyen Oğuzhan Uğur, bir süredir ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Alev rolüne can veren Müde Uzman'la birlikte. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Oğuzhan Uğur'un sevgilisi merak ediliyor. Peki  Müjde Uzman kimdir, kaç yaşındadır? Müjde Uzman kaç ne iş yapıyor, aslen nereli? sorularının yanıtları hakkında tüm merak edilenler.... 

Şarkıları ve YouTube'da çektiği videolar ile adından söz ettiren Oğuzhan Uğur'un özel hayatı da merak ediliyor. Sosyal medya hesabından güzel oyuncu Müjde Uzman'la çekilen bir kareyi paylaşmasının ardından herkes Oğuzhan Uğur'un sevgilisi kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev rolüne can veren Oğuzhan Uğur'un sevigilisi Müjde Uzman hakkında merak edilenler... 

Müjde Uzman kimdir?

26 Eylül 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Müjde Uzman, şimdilerde ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Alev rolünü canlandırıyor.  Kariyerine modellik ile başlayan Uzman, ardından Vj'lik yapmış daha sonra yoluna oyunculuk ile devam etmiştir. Günümüze kadar pek çok dizi ve projede yer alan Müjde Uzman'ın ilk oyunculuk kariyeri ise 2008 yılında yayınlanan Paramparça Aşklar dizisiyle olmuştur.  

Oynadığı diziler: 

Kapalı Çarşı ( Konuk oyuncu)

Aşk Bir Hayal ( Konuk oyuncu)

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Mühteşem Yüzyıl 

20 dakika 

Kiralık Aşk

Savaşçı

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKİYOR
EDHO dizisinde Nazlı Meriç karakterine de hayat veren başarılı oyuncu son olarak Savaşçı dizisinde Pilot Üsteğmen Funda Turaç karakterini canlandırmıştı. 2008 yılından bu yana farklı projelerde yer almaya devam eden Müjde Uzman sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan ünlülerden. Instagram hesabında 731B takipçisi bulunan Müjde Uzman paylaşımlarıyla takipçilerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. 

İşte Müjde Uzman'ın Instagram fotoğraflarından birkaçı: 

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