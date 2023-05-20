Afyonkarahisar’da kaza sonrası ilginç görüntü! Cama saplandı

Afyonkarahisar’da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı. Kazada yaralanan şahsın çakmağı ise otomobilin ön camına saplandı.Abone ol
Olay, Bolvadin ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre karşıdan karşıya geçmeye çalışan İ.Ç. (38) isimli şahsa Ö.C., idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce yükseğe fırlayan İ.Ç., otomobilin önüne düştü. İ.Ç.'nin kaza esnasında cebinden fırlayan çakmak ise ön cama saplandı.
Olay yerine gelen ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.