Sandık görevlisi olma başvurusu 2. tur için nereye başvuru yapılacak?

Türkiye, 28 Mayıs Pazar günü 2.tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gidiyor. İkinci tur genel seçimleri kapsamında sandık başında görev almak isteyenler, sandık görevlisi olma şartları ve başvuru tarihlerini araştırıyor. Bilindiği üzere sandık görevlisi olmak için herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak gerekmektedir. Peki, "2. tur sandık görevlisi nasıl olunur, başvuru şartları neler?" İşte 2. tur seçim sandık görevlisi olma şartları..

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YSK 2. tur seçim takvimini açıkladı. 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan ikinci tur seçimleri için geri sayım başladı. 2.tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri kapsamında sandık başında görev almak isteyenler, sandık görevlisi nasıl olunur, başvuru şartları nelerdir gibi soruların yanıtını arıyor. İşte 2023 seçim sandık görevlisi başvuru tarihi ve başvuru şartları...

2. Tur seçimleri ne zaman?

Seçimin 2. turu, YSK'nın daha önce açıkladığı takvime göre 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. YSK'nın 15 Mayıs tarihinde yapmış olduğu resmi açıklamaya göre seçimin 28 Mayıs'ta yapılacağı ilan edildi.

2. Turda sandık görevlisi nasıl olunur?

Seçimlerin 2. turunda sandık görevlisi olmak için yeni başvuru talebi merak konusu oldu. Ancak YSK'dan konu hakkında bir açıklama gelmedi.

Seçimde görev yapan iki çeşit sandık görevlisi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi sandık kurulu görevlisidir. Bu görevli kamu çalışanları arasından YSK tarafından belirlenir. Diğeri ise siyasi partilerin belirlediği sandık görevlileridir.

Siyasi partiler, seçime girecekleri bölgedeki sandık görevlilerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunurlar. Yüksek Seçim Kurulu tarafından başvuru tarihleri açıklandığında detaylara haberimizde yer vereceğiz.

Sandık görevli başvurusu nereye yapılır?

İlçe seçim kurulları tarafından yayınlanan duyurulara göre seçim Sandık Görevlisi başvuru yapılabilmektedir. Sandık Görevlisi başvuruları genellikle seçimden birkaç ay içinde açılır. İki çeşit sandık görevlisinden ilki, sandık kurulu görevlisidir. Devlet memuru olanlardan Yükske Seçim Kurulu YSK tarafından belirlenir.

Sandık görevlisi olma şartları

Sandık görevlisi olma şartları için seçim kurullarının son dakika duyuruları takip edilmeli. Sandık görevlisi olma şartları arasında bu şartların yer alması bekleniyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak

Adli sicil kaydı gibi unsurlar yer alabilir.

İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dahil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.