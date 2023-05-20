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47. Yeşil Bursa Rallisi start aldı

47. Yeşil Bursa Rallisi start aldı

Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Beydağ Int Yapı 47. Yeşil Bursa Rallisi, servis çıkışlarıyla start aldı.

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Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından düzenlenen rallide, ilk gün yarışları 77 otomobil ve 154 sporcunun katılımıyla başladı.

Sütaş Timsah Park önünden servis çıkışı yapan araçlar, Delice, Sırma ve Dağakça etaplarına doğru yola çıktı. Dün düzenlenen törenle resmi olarak başlayan rallide, son kontrollerini yapan sürücüler, bugünkü etapları ikişer kez geçerek ilk günü tamamlayacak.

Ekipler iki gün boyunca toplam uzunluğu 470 kilometre olan asfalt zeminli parkurda 10 özel etapta mücadele edecek.

Ralli, yarın Hüseyinalan ve Soğukpınar etaplarının ikişer kez geçilmesinin ardından saat 16.15'te finiş podyumunda son bulacak.

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