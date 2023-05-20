BIST 4.502
DOLAR 19,81
EURO 21,42
ALTIN 1.260,46
HABER /  EKONOMİ

Soğanın fiyatı tarlada 4 liraya kadar indi

Soğanın fiyatı tarlada 4 liraya kadar indi

Hatay’ın Amik Ovası’nda turfanda soğan hasadının sonuna gelindi. Sıcak havaya aldırmayan işçiler tarafından sökümü yapılan soğanın fiyatı tarlada 4 ile 6 lira arasında.

Abone ol

Birkaç ay önce yüksek fiyatıyla gündemden düşmeyen kuru soğanda hasatların başlamasıyla fiyat hızla geriledi. Türkiye’nin en önemli arazilerinin bulunduğu verimli Amik Ovası’nda da soğan hasadında sona gelindi. Mevsimlik tarım işçileri, sabahın erken saatlerinde tarlaya girip, soğan sökümünü gerçekleştiriyor. Tarlalardan sökülen ürünler 4-5 TL'ye satılarak kamyonlara yüklenip hallere ve ülkenin dört bir yanına gönderiliyor. Ekim fazlalığı ve yüksek verimin ardından bu hasatla piyasada soğanın fiyatının dengelendiği bildirildi. Soğan hasadı ve binlerce soğan çuvalı dron ile de görüntülendi.

"Devletimizin aldığı karar tüketiciyi korumak"

Adana, Hatay, Gaziantep ve diğer yerlerde soğan hasadı başladıktan sonra fiyatın hızla düştüğünü ifade eden Aynı zamanda soğan üreticisi de olan Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu, “Önce yetiştirenler güzel para kazandı. İhracatın yasaklanması burada tabii ki amaç tüketiciyi korumak, biz devletimizin almış olduğu bu kararı destekliyoruz. Devletimizin yanındayız. Burada önemli olan insanların bir plan program dahilinde ekim yapması” dedi.

"4 ile 6 lira arasında"

Soğan ihracatıyla üreticiye destek olunmasını isteyen Zaroğlu, “Soğanın fiyatını tarlada şuan 4 ile 6 liraya kadar düştü son zamanlarda. Daha önceleri 15 ile 17 liraya kadar satıldı ama daha sonra işte bölgelerde ürünün yetişmesi, ürünün, verimin yüksek olması piyasayı etkiledi. Burada tek çare ihracatın açılıp ürünlerin dışarı gitmesidir. Burada yetişen beyaz soğan, lokantalarda kullanılan tatlı soğandır. Türkiye’de en erken yetişen bölgedeki ürünümüz bu” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Reza Zarrab davasına iki 'gizli' dosya daha girdi! Zarrab, 'Biraz uzaklaşma zamanım geldi' dedi
Reza Zarrab davasına iki 'gizli' dosya daha girdi! Zarrab, 'Biraz uzaklaşma zamanım geldi' dedi
Meclis'te 28'inci dönemin açılışını Devlet Bahçeli yapacak
Meclis'te 28'inci dönemin açılışını Devlet Bahçeli yapacak
Sandık görevlisi olma başvurusu 2. tur için nereye başvuru yapılacak?
Sandık görevlisi olma başvurusu 2. tur için nereye başvuru yapılacak?
47. Yeşil Bursa Rallisi start aldı
47. Yeşil Bursa Rallisi start aldı
Gaziantep’te UFO paniği! Pilotlar bildirdi, teyit edildi: Tüm uçuşlar iptal!
Gaziantep’te UFO paniği! Pilotlar bildirdi, teyit edildi: Tüm uçuşlar iptal!
Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücü 10 bin megavat sınırını geçti
Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücü 10 bin megavat sınırını geçti
Afyonkarahisar’da kaza sonrası ilginç görüntü! Cama saplandı
Afyonkarahisar’da kaza sonrası ilginç görüntü! Cama saplandı
İzmir'de dehşet veren olay! Eşini tüfekle yaralayıp intihar etti
İzmir'de dehşet veren olay! Eşini tüfekle yaralayıp intihar etti
G7'den Rusya, İran, Çin ve Kuzey Kore'ye çağrı!
G7'den Rusya, İran, Çin ve Kuzey Kore'ye çağrı!
Oğuzhan Uğur'un sevgilisi Müjde Uzman kimdir? Kaç yaşında, aslen nereli?
Oğuzhan Uğur'un sevgilisi Müjde Uzman kimdir? Kaç yaşında, aslen nereli?
81 ilin valiliğine genelge gitti! Depremzedelerin yol masrafları karşılanacak!
81 ilin valiliğine genelge gitti! Depremzedelerin yol masrafları karşılanacak!
Rusya'dan flaş karar! 500 isim için harekete geçildi: Aralarında Obama da var!
Rusya'dan flaş karar! 500 isim için harekete geçildi: Aralarında Obama da var!