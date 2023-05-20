Soğanın fiyatı tarlada 4 liraya kadar indi

Hatay’ın Amik Ovası’nda turfanda soğan hasadının sonuna gelindi. Sıcak havaya aldırmayan işçiler tarafından sökümü yapılan soğanın fiyatı tarlada 4 ile 6 lira arasında.

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Birkaç ay önce yüksek fiyatıyla gündemden düşmeyen kuru soğanda hasatların başlamasıyla fiyat hızla geriledi. Türkiye’nin en önemli arazilerinin bulunduğu verimli Amik Ovası’nda da soğan hasadında sona gelindi. Mevsimlik tarım işçileri, sabahın erken saatlerinde tarlaya girip, soğan sökümünü gerçekleştiriyor. Tarlalardan sökülen ürünler 4-5 TL'ye satılarak kamyonlara yüklenip hallere ve ülkenin dört bir yanına gönderiliyor. Ekim fazlalığı ve yüksek verimin ardından bu hasatla piyasada soğanın fiyatının dengelendiği bildirildi. Soğan hasadı ve binlerce soğan çuvalı dron ile de görüntülendi.

"Devletimizin aldığı karar tüketiciyi korumak"

Adana, Hatay, Gaziantep ve diğer yerlerde soğan hasadı başladıktan sonra fiyatın hızla düştüğünü ifade eden Aynı zamanda soğan üreticisi de olan Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu, “Önce yetiştirenler güzel para kazandı. İhracatın yasaklanması burada tabii ki amaç tüketiciyi korumak, biz devletimizin almış olduğu bu kararı destekliyoruz. Devletimizin yanındayız. Burada önemli olan insanların bir plan program dahilinde ekim yapması” dedi.

"4 ile 6 lira arasında"

Soğan ihracatıyla üreticiye destek olunmasını isteyen Zaroğlu, “Soğanın fiyatını tarlada şuan 4 ile 6 liraya kadar düştü son zamanlarda. Daha önceleri 15 ile 17 liraya kadar satıldı ama daha sonra işte bölgelerde ürünün yetişmesi, ürünün, verimin yüksek olması piyasayı etkiledi. Burada tek çare ihracatın açılıp ürünlerin dışarı gitmesidir. Burada yetişen beyaz soğan, lokantalarda kullanılan tatlı soğandır. Türkiye’de en erken yetişen bölgedeki ürünümüz bu” dedi.