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Meclis'te 28'inci dönemin açılışını Devlet Bahçeli yapacak

Meclis'te 28'inci dönemin açılışını Devlet Bahçeli yapacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 28'inci dönemin hazırlıkları devam ediyor. Yeni dönemde de Meclis'in açılışını, en yaşlı üyenin yapması geleneği sürecek.

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 28'inci Yasama Dönemi ilk Genel Kurul toplantısının açılışını, en yaşlı milletvekili sıfatıyla gerçekleştirecek. TRTHaber'in haberine göre Osmaniye'den MHP Milletvekili olarak parlamentoya gelen Bahçeli, Meclis Başkanı seçilene kadar geçici başkanlık görevini yürütecek.

27'nci dönemde Deniz Baykal'dı

En yaşlı üye geleneği, bir önceki dönemde de sürdürüldü. 27'nci dönemde parlamentonun en yaşlı üyesi, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'dı. Baykal, sağlık sorunları nedeniyle bu görevi yerine getiremedi.

Parlamentonun ikinci en yaşlı üyesi, İyi Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, Meclis'in açılışında Başkanlık Divanı'ndaki yerini aldı.

Bugüne kadar 21 farklı isim, "Geçici Başkan" sıfatıyla ilk oturumları yönetti.

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