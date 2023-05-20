Emekli ve memur maaşlarına ek zamda yeni gelişme! Kim ne kadar alacak yeni maaşlar belli oldu
Milyonlarca kişi temmuz ayını beklemeye başladı. En düşük memur maaşının 22 bin TL seviyesine yükselmesi beklenirken, memur maaşlarına yansıyacak zam oranının %45 olması öngörülüyor. Emekli maaşı zam oranları için ise Türkiye tarihinde ilk defa kademeli bir artış planlandı ve yeni rakamlar belirlendi.
Memurların gözü kulağı Temmuz ayında açıklanacak enflasyon oranına çevrildi. Toplu sözleşme, 6 aylık enflasyon oranı ve refah payı derken memur maaşlarına yansıyacak zammın yüzde 45 olması bekleniyor.
Memur maaş artış beklentisi yüzde 45 işte buna göre bir öğretmen 15 bin 793 TL maaş alırken yapılması beklenen zamla birlikte 22 bin 900 TL alacak.
15 bin 611 TL olan hemşire maaşı ise 22 bin 636 TL’ye yükselecek. 18 bin 235 TL alan polislerin maaşının ise temmuz ayında 26 bin 441 TL olması bekleniyor.
Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya da memurların zam beklentisi ile ilgili ATV Ana Haber’e yaptığı açıklamasında “1 Temmuz’dan itibaren memurların en düşük maaşı 22 bin liraya yükselmiş olacak.Memurlarımızın beklentisi en düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseldiği için memurlarımızın maaşının toplamı da yüzde 45 seviyesinde yükselmiş olacak.” ifadelerini kullandı.