Emekli ve memur maaşlarına ek zamda yeni gelişme! Kim ne kadar alacak yeni maaşlar belli oldu

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya da memurların zam beklentisi ile ilgili ATV Ana Haber’e yaptığı açıklamasında “1 Temmuz’dan itibaren memurların en düşük maaşı 22 bin liraya yükselmiş olacak.Memurlarımızın beklentisi en düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseldiği için memurlarımızın maaşının toplamı da yüzde 45 seviyesinde yükselmiş olacak.” ifadelerini kullandı.



