Reza Zarrab davasına iki 'gizli' dosya daha girdi! Zarrab, 'Biraz uzaklaşma zamanım geldi' dedi

REZA Zarrab'ın ABD'de 'itirafçı' olduğu dava dosyasına iki yeni 'gizli' dosya daha girdi. Böylece Zarrab davasındaki gizli dosya sayısı 55'e yükseldi. Zarrab, ABD'de at çiftliği kurup işadamlığına başlamıştı. Dava hem ABD hem de Türkiye'de çok yakından takip ediliyor.

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ABD'deki Reza Zarrab davası 7 yıldır hem Türkiye hem de ABD'de yakından izlenirken, dava dosyasına geçtiğimiz ay iki, bu hafta da yeni iki gizli dosyanın eklenmesiyle gizlilik kararı bulunan dosya sayısı 55'e yükseldi. Eski Başsavcı Preet Bharara tarafından 2015 yılında gizlilik kararıyla açılan soruşturma, 2016 yılında Reza Zarrab'ın Miami'de tutuklanmasıyla New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde açılan davayla başlamıştı.

Zarrab'ın yeni itirafları mı var?

VOA News Türkçe’den Can Kamiloğlu’nun haberine göre, gizlilik kararı bulunan dosyalarda bir belge, delil ya da binlerce belge ve delil olabiliyor. Gizlilik kararı bulunan dava dosyalarında Rıza Sarraf'ın yeni itirafları ve Halkbank davasıyla ilgili bazı gelişmelerin yanı sıra yeni iddianamelerin de yer alabileceği belirtiliyor.

Temyiz mahkemesine itiraz reddedilmişti

Rıza Sarraf davasında sanık olarak yargılanan Halkbank’ın, ABD Anayasa Mahkemesi’ndeki temyiz başvurusuyla ilgili aldığı kararda ABD Anayasa Mahkemesi, Halkbank'ın Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası (FSIA) kapsamında yargılamadan muaf olduğu iddiasını reddetmiş, dava dosyasını yeniden değerlendirerek karara bağlaması için, New York'taki İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi’ne geri göndermişti.

Bir aydır dosyadan ses çıkmadı

Dava dosyası bir ay önce yeniden kendi yargı alanına gönderilirken, New York'taki İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi'nde şimdiye kadar kararla ilgili yeni bir gelişme yaşanmadı. Hukukçular ağırlıklı olarak daha önce iki kez Halkbank'ın Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası (FSIA) kapsamına girdiğini iddiasını reddeden New York'taki İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi'nden benzeri bir kararın çıkabileceği görüşünde.

'Biraz uzaklaşma zamanım geldi'

Türkiye’de adı rüşvet ve yolsuzluklar ile gündeme gelen ve halihazırda sahte bir kimlikle ABD’de yaşam süren Rıza Sarraf (Reza Zarrab) 1.2 milyon dolar verip satın aldığı at çiftliğini geçtiğimiz ekim ayında İranlı arkadaşına devretmişti. Konuyla ilgili olarak şirketinin sosyal medya hesaplarından ismini yazmadan bir açıklama yapan Zarrab, “Yeni Başkanımız Manuchehr'i tebrik ederiz! En başından beri buradaydı ve bu tesisi tuğla tuğla inşa etmeye yardım etti. Varlığım devam edecek olsa da biraz uzaklaşma zamanım geldi” diye yazmıştı.