Bomba Reza Zarrab ifşaları! İşte ABD'deki Zarrab'ın yeni ismi, yeni işi ve yeni sevgilisi
TÜRKİYE'den kaçtıktan sonra ABD'de tutuklanan ve 'itirafçı' olarak serbest kalan Reza Zarrab, çok fena yakalandı. Zarrab'ın itirafçı olduktan sonra ABD tarafından verilen yeni ismi, yaptığı iş ve yeni sevgilisi ifşa oldu. İşte Reza Zarrab'ın son fotoğrafları, yeni ismi ve yeni sevgilisi...
Ebru Gündeş ile olan evliliği ve 17 Aralık operasyonlarıyla tüm Türkiye'nin tanıdığı Reza Zarrab, ABD'de tutuklanmış ve Türkiye aleyhine 'itirafçı' olarak cezaevinden çıkmıştı. Bu süreçte yeni sevgilileriyle zaman zaman gündeme gelen Reza Zarrab ile Ebru Gündeş, Zarrab'ın Hadise ile aşk yaşadığı iddiasının ardından boşanmıştı. Şimdi de Reza Zarrab'ın itirafçı olduktan sonra FBI tarafından verilen yeni kimliği, yaptığı yeni işi ve yeni sevgilisi ifşa oldu...
20 dönem alana at çiftliği kurdu
22 Mart 2016'da kara para aklama suçlamasıyla ABD'de tutuklanan ardından yaptığı anlaşmayla serbest kalan Reza Zarrab ortaya çıktı. Zarrab, yeni ismiyle ABD’nin Florida eyaletinde Next Level Performance Center isimi bir şirket kurarak 20 dönüm arazide at çiftliği kurdu.
Reza Zarrab'ın yeni ismi: Aaron Goldsmith
Reza Zarrab'ın 19 Haziran 2021 tarihinde Next Level Performance Center'i Aaron Goldsmith ismiyle kurduğu ortaya çıktı. Böylece Reza Zarrab'ın ABD'deki yeni kimliği de ifşa olmuş oldu.
Üçüncü kez adını ve soyadını değiştirdi
Reza Zarrab olarak hayata başlayan, Türk vatandaşı olunca Rıza Zarraf adını alan Zarrab, şimdi de ABD'de Aaron Goldsmith oldu.