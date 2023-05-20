Savcı Sayan kalp krizi geçirdi! İkinci tur oylama için Aydın'a giderken yolda...

Milletvekili adayı olmak için Ağrı Belediye Başkanlığı görevinden istifa edip AK Parti'den İzmir Milletvekili adayı olan Savcı Sayan, Meclis'e girememişti. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur oylaması için İzmir'den AYdın'a giden Savcı Sayan yolda kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

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Eski Ağrı Belediye Başkanı ve AK Parti İzmir 1. bölge 6. sıra adayı Savcı Sayan, cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylaması için İzmir'den Aydın'a giderken yolda kalp krizi geçirdi. Savcı Sayan yanındakiler tarafından hemen hastaneye kaldırıldı. Sayan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sayan'ın hastaneye kaldırıldığı ve tedavisinin sürdü bildirildi.

Hastanede tedavisi devam ediyor

Açıklamada, "2. Tur seçim çalışmalarına İzmir’de devam eden sayın Savcı Sayan, Aydın kanaat önderleri ile görüşmek üzere ilimize giderken yolda kalp krizi geçirmiş olup, acilen hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştır. Savcı beyin tedavisi devam etmektedir. Sevenlerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.. " ifadelerine yer verildi.