Fenerbahçe'ye süpriz golcü! Transferde her şey Jorge Jesus'a bağlı...

Sezon sonu yaklaşırken Fenerbahçe için transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin Porto'da forma giyen Mehdi Taremi'yi listesine aldığı ileri sürüldü. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'nin, Portekiz Süper Ligi ekiplerinden Porto'nun forveti Mehdi Taremi'yi transfer etmek istediği belirtildi.

Portekiz basınında yer alan haberde, transferdeki en önemli etkenin Portekizli teknik direktör Jorge Jesus olduğu belirtilirken, futbolcunun tercihinde Jesus'un Fenerbahçe'de kalmasının büyük etkisi olacağı aktarıldı.

Bu sezonki performansı

Bu sezon Porto formasıyla 48 maça çıkan Taremi, bu maçlarda 26 kez fileleri havalandırırken 13 asist yaptı.

Türk futbolseverler yakından tanıyor

2016 yılında İran'ın Persepolis takımından Rize'ye transfer edilen Taremi, imza attıktan kısa süre sonra ülkesine dönüp eski takımı ile tekrar anlaşmaya varmıştı.

İranlı futbolcunun bu hukuksuz girişimi sonrasında Rizespor, FIFA'ya başvurmuş; Taremi'ye 4 ay men, Persepolis'e 2 dönem transfer yasağı cezası verilmişti.