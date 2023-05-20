Bolu'da haber alınamıyordu! Acı gerçek ortaya çıktı

BOLU'da kendisinden dün akşamdan beri haber alınamayan kişinin, trafik kazasında hayatını kaybettiği belirlendi.

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Buğday tarlasında kaza yapan otomobilin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları incelemede otomobilin yoldan çıkarak yaklaşık 50 metre savrulduğunu tespit etti.

Ekiplerce otomobilden yaklaşık 30 metre uzaklıkta bulunan sürücü Mehmet Semih Kalfa'nın (55) hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerin haber verdiği sürücünün ailesinin, Mengen ilçesine gitmek üzere dün akşam yola çıkan Kalfa'dan bir daha haber alamadığı öğrenildi.