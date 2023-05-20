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CHP'den bomba itiraflar! 'Seçim gecesi patladık! Seçimi bizden hile ile falan çalmadılar'

CHP'den bomba itiraflar! 'Seçim gecesi patladık! Seçimi bizden hile ile falan çalmadılar'

14 Mayıs seçimlerinin ardından 'oylar çalındı' iddialarının merkezi CHP'den flaş itiraflar geldi. Fatih Altaylı, CHP'de en güvendiği iki isimle konuştu. CHP'li iki ismin itirafları parti içindeki kargaşayı gün yüzüne çıkardı.

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Fatih Altaylı, Habertürk'ten ayrıldıktan sonra kendi internet sitesinde yazmaya başladı. Oy çalma iddialarıyla ilgili CHP'den aldığı bilgileri paylaşan Fatih Altaylı, "İlk öğrendiğim, seçim gecesi CHP’nin gerçekten patladığı idi. Sayımın başladığında AA verilerinin aksine gerçekten Kemal Kılıçdaroğlu önde görünüyormuş. Ancak kısa bir süre sonra durum eşitlenmeye başlamış. CHP’ye gelen veri akışı ise yavaşlamış" dedi.

Altılı masanın toplamı, bir AK Parti etmedi

CHP yönetiminde ilk konuştuğu kişinin “Hile var mı yok mu bir şey söyleyemem. Ama bizim sistemin çalışmadığını ve CHP’nin sandık başında iyi organize olmadığını kesinlikle söyleyebilirim. Altılı masanın toplamı, sandık başında bir AKP etmedi. Bu kesin” dediğini akdaran Fatih Altaylı daha sonra "CHP içindi en güvendiğim, hatta bu konuda tek güvendiğim kişi ile konuştum" deyip dinlediklerini şöyle aktardı:

Seçimi bizden hile ile falan çalmadılar.

Fatih Bey, çiçek böcekle, kalple, hanımcılıkla bu kadar olurdu, o kadar oldu.” dedi. Konuştukça sinirlendi. “Ben size açık söyleyeyim. Seçimi bizden hile ile falan çalmadılar. Muhakkak bir miktar oy çalmışlardır ama o çaldıkları bizim kazandığımız seçimi bizden alacak kadar çok değildir. Bir puandır, belki iki puandır. Ama samimi olarak söylüyorum, ilk tur yarışını önde bitiren Recep Tayyip Erdoğan’dır. Belki 1 puan, Belki 2 puan, belki 3 puandır ama önde bitirdiği kesindir. Biz ilk tur başarısızlığımıza kılıf aramayalım. Bu dönemde pozitif kampanya yaptık. Karşı taraf ise hiç yapmadığı kadar negatif bir kampanya. Onların kampanya tuttu bizimki tutmadı. Şimdi bunu düzeltmek için 10 günümüz var.” dedi.

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