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Naz Arıcı artistik buz pateninde dünya şampiyonu oldu

Naz Arıcı artistik buz pateninde dünya şampiyonu oldu

Uluslararası Buz Pateni Federasyonu'nun Almanya'da düzenlediği 2023 Uluslararası Yetişkinler Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda Naz Arıcı altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

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Branşında beşinci dünya şampiyonluğunu kazanan milli sporcu Naz Arıcı, “19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor aldığım bu birinciliği Türk halkına armağan ediyorum” dedi.

Şampiyonaya aralıksız ve disiplinli bir çalışma süreci ile hazırlandığını anlatan Arıcı, “Ülkece çok zorlu dönemden geçtik. Bu süreçte ben de çok etkilendim. Bu anlamlı günde altın madalyayı alıp ülkeme armağan etmek benim için çok önemliydi ve başardım” diye konuştu.

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