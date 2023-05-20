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Hepsi birbirinden habersizmiş! Malatya'da yaşanan olay şaşkına çevirdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hepsi birbirinden habersizmiş! Malatya'da yaşanan olay şaşkına çevirdi

Malatya'da babasına ait konutu 5 kişiye kiralayan ve bu kişilerden 100 bin 500 lira kira bedeli alan şüpheli tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gelinciktepe TOKİ'lerde babasına ait bir ikameti 17-19 Mayıs tarihleri arasında birbirinden habersiz 5 kişiye kiralayarak bu kişileri toplam 100 bin 500 lira dolandırdığı belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, şüpheliyi ikametinin yakınında kovalamaca sonucu yakaladı. Adliye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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