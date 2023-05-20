Gaziantep'te yaklaşık 600 öğrenciye spor malzemesi desteği verildi

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesince (TMOK) Gaziantep'te düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 600 öğrenciye spor malzemesi dağıtıldı.

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TMOK'un "Sporla Güçlen" projesi kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Ulaş Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Çeşitli spor gösterilerinin yer aldığı programda, 7-13 yaş aralığındaki yaklaşık 600 öğrenciye ayakkabı, eşofman takımı ile Eda Erdem Dündar'ın imzaladığı tişörtler hediye edildi.

TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, AA muhabirine, Gaziantep'te olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kız çocuklarının bedenen ve ruhen sağlıklı gelişmelerine katkıda bulunmak, gelecekte milli takımlarda yarışacak olan kız çocuklarına ilham vermek amacıyla Sporla Güçlen projesini başlattıklarını aktaran Gündoğan, "Bugünkü etkinliğimizi partnerimiz Gaziantep Büyükşehir Belediyesiyle yürütüyoruz. Kız çocuklarımıza spor dallarını tanıtmak, onların bir araya gelerek sosyalleşmelerini, sporla okulu devam ettirebileceklerini hem kendilerine hem de ailelerine göstermek amacıyla buradayız." diye konuştu.

Bölgedeki beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörlerle çalıştıklarını aktaran Gündoğan, "Bütün çocuklarımızın ayakkabı, eşofman takımı ve salonda kullanılacağı spor malzemelerini temin ediyoruz. Gaziantep'te geleceğin milli takımda yer alacak sağlıklı sporcu nesillerini yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar ise gösterilen ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Tüm kız çocuklarıyla birebir ilgilenmek istiyorum. Çok istekliler. Gözlerinden o parıltıyı alabiliyorum. Çok önemli bir proje, katkı verebiliyorsam ne mutlu. Sporla büyüdüklerinde anlayacaklar ki sporun hayatlarına inanılmaz bir katkısı var. Dönüştükleri güçlü karaktere spor sayesinde ulaştıklarını anlayacaklar diye düşünüyorum. Bugün biraz bunu anlatmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Spor İşleri Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu da bir spor kenti olarak çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.