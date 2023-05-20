Uzman öğretmenlik başvuru şartları 2023 ne zaman, sınav tarihi MEB

Uzman ve Başöğretmen başvurusunda bulunmak isteyen öğretmenler ise Uzman ve Başöğretmen başvuru tarihleri ne zaman? Uzman ve Başöğretmen başvuru şartları nedir, başvuru nasıl, nereye yapılır? sorularına cevap aramaya başladı

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Milli Eğitim Bakanlığı Uzman ve Başöğretmen başvuru tarih aralığını, yazılı sınav tarihini ve sonuç tarihini paylaştı. Uzman ve Başöğretmen başvuruları 30 Mayıs'ta başlayacak, 9 Haziran'da sona erecek. Uzman ve Başöğretmen yazılı sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde uygulanacakUzman ve Başöğretmen yazılı sınav sonuçları 24 Kasım 2023 tarihinde açıklanacak.

Uzman ve Başöğretmen sınavı başvuruları ne zaman?

Bakan Özer, eğitim programına kimlerin başvuruda bulunacağına ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Öğretmenlik kariyer basamakları için uzman öğretmenlik eğitim programına, yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 4 Ekim 2023 tarihi itibarıyla en az 10 yıl hizmeti bulunan öğretmenler; başöğretmenlik eğitim programına ise yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 4 Ekim tarihi itibarıyla uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunan uzman öğretmenler başvuruda bulunabilecek."

100 üzerinden 70 puan alan başarılı sayılacak

Yazılı sınavın uzman ve başöğretmen unvanı için ayrı ayrı olmak üzere 19 Kasım Pazar günü 81 ilde yapılacağını ifada eden Özer, "Yazılı sınavlarda çoktan seçmeli 100 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Bu sınavlarda 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak." dedi.

Lisansüstü eğitimlerini tamamlayanlar, sınavlardan muaf

Özer, lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenlerin uzman öğretmenlik yazı sınavından; doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenlerin ise başöğretmenlik için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacağını kaydetti.

Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler, başvurularını mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden yapabilecek.