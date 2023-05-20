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Fatih Altaylı "merak etmeyin" diyerek duyurdu: Hazırlıklar bittiğinde...

Fatih Altaylı "merak etmeyin" diyerek duyurdu: Hazırlıklar bittiğinde...

Habertürk'ten ayrılan gazeteci Fatih Altaylı, Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ve yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör ile Teke Tek Bilim programına devam edeceğini duyurdu. 

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Habertürk'ten ayrılan gazeteci Fatih Altaylı, Teke Tek Bilim programına devam edeceğini duyurdu. 

Altaylı, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, değerli izleyiciler, bilimseverler. Merak etmeyin. Teke Tek Bilim’i yapabildiğim sürece yapmaya devam edeceğiz. Hazırlıklar biter bitmez sevgili dostlarım İlber Ortaylı ve Celal Şengör’le Teke Tek Bilimlere yeniden başlayacağız.  Elbette başka değerli akademisyenler de katılacak. Hiç merak etmeyin." ifadesini kullandı.

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