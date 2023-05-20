Kemal Kılıçdaroğlu kendine yeni başdanışman atadı! Erdoğan paylaşımları olay

14 Mayıs hüsranının ardından yakın çalışma ekibini değiştiren Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce AK Parti'den belediye başkanı adayı olan Cevdet Nasıranlı'yı başdanışmanı olarak atadı... Nasıranlı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik paylaşımları olay oldu.

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanlığı görevine avukat Cevdet Nasıranlı getirildi. CHP Doğu masası koordinasyonunda görev alan Diyarbakır milletvekili adaylarından Av. Cevdet Nasıranlı, Nasıranlı, 14 Mayıs seçimlerinde Diyarbakır'dan 4'üncü sıra milletvekili adayı olmuştu. Nasıranlı, söz konusu görevlendirme ile ilgili Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu: "Omuzlarımıza yüklenen sorumluluğun farkındayım. İnanmak başarmaktır. İnanıyoruz başaracağız."

AK Parti'den belediye başkanı adayı olmuştu

2019’daki yerel seçimlerde AK Parti’den Diyarbakır Kayapınar İlçe Belediye Başkanı adayı olan Nasıranlı, 14 Mayıs seçimlerinde CHP'nin Diyarbakır'dan 4’üncü sıradan milletvekili adayı gösterilmişti. Cevdet Nasıranlı, Ocak 2022 sonunda AK Parti'den CHP'ye geçmişti. Bu geçişin ardından, ölüm tehditleri aldığı gerekçesiyle Nasıranlı hakkında 2017’den bu yana uygulanan koruma kararı kaldırılmıştı.

Cevdet Nasıranlı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsettiği görüldü. Birçok paylaşımında CHP'yi yeren Nasıranlı, Erdoğan'ı ise yere göğe sığdıramadı. Nasıranlı'nın Kemal kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştiren paylaşımları da tekrar gündeme geldi. Nasıranlı, yazılarının fark edilmesi sonrası paylaşımlarını silmeye başladı. İşte Nasıranlı'nın bazı paylaşımları: