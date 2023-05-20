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İstanbul'da Ramazan'da yemek yiyenlerin görüntülerini çeken yabancı uyruklu yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da Ramazan'da yemek yiyenlerin görüntülerini çeken yabancı uyruklu yakalandı

Fatih'te ramazan ayında oruç tutmayanların görüntülerini çekip sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

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Ekipler, Fatih’te ramazan ayında oruç tutmadıkları gerekçesiyle yemek yiyenleri görüntüleyip sosyal medyada paylaşan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

İl Göç İdaresine teslim edildi

Yapılan araştırmada kimliği belirlenen şüpheli A.J, gözaltına alındı.

Hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçundan işlem yapılan şüpheli, daha sonra sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

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