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Galatasaray - Sivasspor maçının VAR hakemi belli oldu

Galatasaray - Sivasspor maçının VAR hakemi belli oldu

Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak Galatasaray-Sivasspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya oldu.

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Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Galatasaray, Sivasspor'u konuk edecek. Nef Stadyumu'nda saat 19.00’da başlayacak mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Kardeşler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Maçın 4. hakemi Çağdaş Altay olacakken, müsabakada VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak. Yankaya'ya VAR’da Bahattin Şimşek ve Süleyman Özay eşlik edecek.

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