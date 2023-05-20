Nuri Sesigüzel kaç yaşında, neden öldü? Nuri Sesigüzel ölüm sebebi nedir? Nuri Sesigüzel son hali

Yorumu, sesi ve kişiliği ile 7'den 77'ye birçok kişinin kalbinde taht kuran ünlü şarkıcı Nuri Sesigüzel öldü. 86 yaşında ölen Nuri Sesigüzel'in vefatının ardından hayatı da bir kez daha merak edildi. Asıl adı Nuri Kaçtaç olan Nuri Sesigüzel 86 yaşında ve aslen Şanlıurfa Birecik doğumlu. Nuri Sesigüzel Aysel Sesigüzel ile evli ve Birgi Canberk adında kızı var.

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Türküleri, eşsiz ve yorumu ile büyük beğeni toplayan şarkıcı Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti. 86 yaşında ölen büyük üstad Nuri Sesigüzel'in ölümünün ardından hayatı merak konusu oldu. Uzun süredir bir hastanede tedavi gördüğü bilinen Nuri Sesigüzel'in gerçek ölüm nedeni henüz belli değil. 86 yaşında ve aslen Şanlıurfa Birecik doğumlu. Asıl adı Nuri Kaçtaç olan Nuri Sesigüzel Aysel Sesigüzel ile evli ve Birgi Canberk adında kızı var.

Geçen yıl bel fıtığı nedeniyle operasyon geçiren Sesigüzel'in, ayağa kalkmakta zorlandığı biliniyordu. Sesigüzel için yarın öğlen namazına müteakip Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Usta sanatçının cenazesi ardından Büyükçekmece Mezarlığı'na defnedilecek.

Nuri Sesigüzel'in ölüm haberini İbrahim Tatlıses duyurdu.

Tatlıses, "Nuri Sesigüzel ustamızı kaybetmişiz. Üzüntümü anlatamam. Tüm sevenlerine, ailesine baş sağlığı dilerim. Ustamıza ALLAH’tan rahmet

Nuri Sesigüzel, 13 yaşında çok sevdiği halk müziğine gönül verdi. 14 yaşında saz çalmaya başladı. 1961'de İstanbul Radyosu'nun açmış olduğu sınavları kazandı ve radyo sanatçısı olarak profesyonel sanat hayatına başladı. Plak şirketlerinin ilgisini çekince, 300'ü aşkın plak doldurdu. 1963'te sinemaya başladı. Yaklaşık 40 sinema filminde rol aldı.

Nuri Sesigüzel kimdir, aslen nereli?

Nuri Sesigüzel, 1943 yılında Şanlıurfa'nın Birecik kazasında doğmuştur. Asıl adı Nuri Kaçtaş'dır. Çiftçilik yapan babası 'Mağo Ağa' (Mehmet) Urfa'ya bağlı Halfeti'nin Karamezra köyündendir. Mağo Ağa, Beziki; annesi Nazey ise Ketik aşiretlerindendir. İlk ve orta tahsilini tamamladıktan sonra 13 - 14 yaşlarında çok sevdiği Halk müziğine gönül verdi. 14 yaşında saz çalmaya başladı.

Denizli Er Eğitim Merkezi'nde askerliğini yaptıktan sonra memleketi Birecik'e döndü. Ardından da 1960 yılında İstanbul'a gitti, Balat'taki ablasının evine yerleşti. 1961 yılında İstanbul Radyosunda yapılan sınavları geçerek Radyoda kendi derlediği ilk türküsünü okurken ona sazıyla Nida Tüfekçi eşlik eder.

Bu yanık sesli Urfalı delikanlı müzik dünyasının dikkatini çeker. Soyadı Sesigüzel olarak değiştirilir. Ardından 'Kore Dağlarında Kar Bölük Bölük' adlı ilk 45'liğini yapar. Bu kez onun gözü Ankara'dadır. Çünkü, Ankara Radyosu sesini bütün Türkiye'ye duyurmaktadır.

Sonra da Ankara Radyosunun açmış olduğu sınavları kazandıktan sonra Muzaffer Sarısözen'in korosunda çalışmaya başladı. Bu arada ablası mahallesinden Aysel ile tanıştırdı ve bu evlilikten Birgi Canberk adında kızı dünyaya gelmiştir

Filmografisi

Bir Yiğit Gurbete Gitse 1977

Deli Deli Tepeli 1975

Bahtı Kara Yarim 1975

Başa Gelen Çekilir 1974

Züleyha 1973

Günahımı Çekeceksin 1970

Kaderin Oyunu 1970

Ham Meyva 1970

Bir Aşk Türküsü 1969

Dost Hançeri 1969

Gelin Ayşem 1969

Kendi Düşen Ağlamaz 1969

Mahallenin Namusu 1969

Mezarımı Taştan Oyun 1969

Tütüncü Kız Emine 1969

Vatan Borcu 1969

Gül Ayşe 1969

Kara Sevda 1968

Yayla Kartalı 1968

Kara Yazım 1968

Yaşamak Haram Oldu 1968

Mezarım Mermerden Olsun 1968

Acı Türkü 1967

Garipler Sokağı 1967

Acı Tutku 1967

Aşkınla Divaneyim 1967

Seher Vakti 1966

Kara Tren 1966

Fabrikanın Şoförü 1966

Geceler Yarim Oldu 1966

Kartal Yavrusu Hamido 1966

Burçak Tarlası 1966

Ağlayan Gözler 1965

Fabrikanın Gülü 1964

Kara Yılan 1963