Bilal Sonses kaç yaşında, aslen nereli? Bilal Sonses evli mi, şarkıları hangisi?

Müzik tarzı ve şarkılara kattığı yorum ile sevilen genç şarkıcı Bilal Sonses, bu akşam Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu olacak. Kısa sürede büyük üne kavuşan Bilal Sonses 29 yaşında ve aslen İstanbul Fatih doğumlu. Ayrıca Bilal Sonses, Sanatçı Mehmet Sonses'in oğludur.

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Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşamki konuklarından biri de şöhreti genç yaşta yakalayan, şarkıları ile büyük ilgi gören Bilal Sonses olacak. Son dönemde şarkılarıyla ismi parlayanlar arasında yerini alan Bilal Sonses’in hayatı merak edilmeye başladı. Bilal Sonses 29 yaşında ve aslen İstanbul Fatih doğumlu. Ayrıca Bilal Sonses, Sanatçı Mehmet Sonses'in oğludur.

Peki, Bilal Sonses kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Bilal Sonses şarkıları..



2015 Yılında Youtube'da açtığı Bilal Sonses kanalında Ayla Çelik'in Bağdat şarkısı ve Kendi yazdığı şarkıları olan İki Kelime, Elin Olamam, Sol Yanım ve Sana Bir Şey Olmasın gibi şarkılarla tanındı. Sosyal medyanın gücünü en iyi şekilde kullanan Bilal Sonses, ilk yayınlanan albümü olan ''Yak'' ve sonrasındaki ''Öpesim var'' albümleri milyonlarca kişi tarafından dinlenmiştir.

Son olarak da ''İki Kelime'' adlı çalışma ile adından söz ettirmiştir. Kendi çaldığı gitarı ile çektiği amatör videolar sonrasında profesyonel çalışmaları bu şekilde devam ettirmektedir. Son Olarak İki Kelime, Elin Olamam, Sana Bir Şey Olmasın, Sol Yanım, Görmedim Sen Gibi şarkıları ile diğer birçok şarkısında olduğu gibi tıklanma rekoru kırmıştır. Reynmen ile yapmış olduğu Sen Aldırma isimli şarkı yorumu ve seslendirmiştir.