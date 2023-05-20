Nuri Sesigüzel'in eşi Aysel Sesigüzel kimdir, kaç yaşında? Nuri Sesigüzel çocuğu var mı?
Unutulmaz sesi ve şarkılara kattığı eşsiz yorum ile birçok kişinin kalbini kazanan ünlü şarkıcı Nuri Sesigüzel öldü. 86 yaşında ölen Nuri Sesigüzel'in vefatının ardından hayatı da bir kez daha merak edildi. Asıl adı Nuri Kaçtaç olan Nuri Sesigüzel 86 yaşında ve aslen Şanlıurfa Birecik doğumlu. Nuri Sesigüzel'in eşi Aysel Sesigüzel'dir. Peki Aysel Sesigüzel kaç yaşında, son hali nasıl?Abone ol
Türküleri, eşsiz ve yorumu ile büyük beğeni toplayan şarkıcı Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti. 86 yaşında ölen büyük üstad Nuri Sesigüzel'in ölümünün ardından hayatı merak konusu oldu. Uzun süredir bir hastanede tedavi gördüğü bilinen Nuri Sesigüzel'in gerçek ölüm nedeni henüz belli değil. 86 yaşında ve aslen Şanlıurfa Birecik doğumlu. Asıl adı Nuri Kaçtaç olan Nuri Sesigüzel Aysel Sesigüzel ile evli ve Birgi Canberk adında kızı var.
Geçen yıl bel fıtığı nedeniyle operasyon geçiren Sesigüzel'in, ayağa kalkmakta zorlandığı biliniyordu. Sesigüzel için yarın öğlen namazına müteakip Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Usta sanatçının cenazesi ardından Büyükçekmece Mezarlığı'na defnedilecek.
Nuri Sesigüzel'in ölüm haberini İbrahim Tatlıses duyurdu.
Tatlıses, "Nuri Sesigüzel ustamızı kaybetmişiz. Üzüntümü anlatamam. Tüm sevenlerine, ailesine baş sağlığı dilerim. Ustamıza ALLAH’tan rahmet
Nuri Sesigüzel, 13 yaşında çok sevdiği halk müziğine gönül verdi. 14 yaşında saz çalmaya başladı. 1961'de İstanbul Radyosu'nun açmış olduğu sınavları kazandı ve radyo sanatçısı olarak profesyonel sanat hayatına başladı. Plak şirketlerinin ilgisini çekince, 300'ü aşkın plak doldurdu. 1963'te sinemaya başladı. Yaklaşık 40 sinema filminde rol aldı.
Nuri Sesigüzel kimdir, aslen nereli?
Nuri Sesigüzel, (d. 1943 - Karaotlak, Halfeti, Şanlıurfa) Gerçek adı Nuri Kaçtaş, Ses sanatçısı, sinema oyuncusu.
13 yaşında çok sevdiği Halk müziğine gönül verdi. 14 yaşında saz çalmaya başladı. 1961'de İstanbul Radyosunun açmış olduğu sınavları kazandı ve Radyo sanatçısı olarak profesyonel sanat hayatına başladı. Plak şirketlerinin ilgisini çekince, 300'ü aşkın plak doldurdu. 1963'te sinemaya başladı.
Filmografisi
Bir Yiğit Gurbete Gitse 1977
Deli Deli Tepeli 1975
Bahtı Kara Yarim 1975
Başa Gelen Çekilir 1974
Züleyha 1973
Günahımı Çekeceksin 1970
Kaderin Oyunu 1970
Ham Meyva 1970
Bir Aşk Türküsü 1969
Dost Hançeri 1969
Gelin Ayşem 1969
Kendi Düşen Ağlamaz 1969
Mahallenin Namusu 1969
Mezarımı Taştan Oyun 1969
Tütüncü Kız Emine 1969
Vatan Borcu 1969
Gül Ayşe 1969
Kara Sevda 1968
Yayla Kartalı 1968
Kara Yazım 1968
Yaşamak Haram Oldu 1968
Mezarım Mermerden Olsun 1968
Acı Türkü 1967
Garipler Sokağı 1967
Acı Tutku 1967
Aşkınla Divaneyim 1967
Seher Vakti 1966
Kara Tren 1966
Fabrikanın Şoförü 1966
Geceler Yarim Oldu 1966
Kartal Yavrusu Hamido 1966
Burçak Tarlası 1966
Ağlayan Gözler 1965
Fabrikanın Gülü 1964
Kara Yılan 1963