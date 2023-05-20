BIST 4.502
DOLAR 19,81
EURO 21,42
ALTIN 1.260,46
HABER /  GÜNCEL

İstanbul Valiliği'nden afetzedelerin dönüşüne ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul Valiliği'nden afetzedelerin dönüşüne ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği, geçici barınma amacıyla kente gelen afetzedelerin illerine geri dönüş talepleri için başvurularını 20-26 Mayıs tarihlerinde 09.00-22.00 saatleri arasında kaymakamlıklarına yapabileceklerini bildirdi.

Abone ol

İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında geçici barınma amacıyla İstanbul'a gelen afetzedelerin illerine geri dönüşlerinde uçak ve karayolu ile transferlerinin İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı ve Valilik koordinasyonunda gerçekleştirildiği belirtildi.

Afetzedelerin deprem bölgesine ulaşım taleplerinin 39 kaymakamlıkta oluşturulan Tahliye ve Başvuru Birimleri tarafından alındığı aktarılan açıklamada, "Konuya ilişkin başvurular 20-26 Mayıs 2023 tarihleri ve 09.00-22.00 saatleri arasında, şahsen, ilçe kaymakamlıklarımıza yapılabilecektir." bilgisi verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sanatçı Nuri Sesigüzel için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sanatçı Nuri Sesigüzel için başsağlığı mesajı
Anadolu Ajansı'ndan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama
Anadolu Ajansı'ndan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama
Meclis'te ilk kaydı MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy yaptırdı
Meclis'te ilk kaydı MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy yaptırdı
Fenerbahçe'den Christoph Daum'a geçmiş olsun mesajı
Fenerbahçe'den Christoph Daum'a geçmiş olsun mesajı
Çanakkale Boğazı’nda genel kargo gemisi makine arızası yaptı
Çanakkale Boğazı’nda genel kargo gemisi makine arızası yaptı
Şenol Güneş biletini kesti: Beşiktaş'tan flaş Ghezzal kararı!
Şenol Güneş biletini kesti: Beşiktaş'tan flaş Ghezzal kararı!
Gözler Ata İttifakı'nda! Sinan Oğan ve Ümit Özdağ arasında kritik görüşme
Gözler Ata İttifakı'nda! Sinan Oğan ve Ümit Özdağ arasında kritik görüşme
Ferman Toprak eşi kiminle evli? Karısı Hilal Öztürk Toprak kaç yaşında, boşandılar mı?
Ferman Toprak eşi kiminle evli? Karısı Hilal Öztürk Toprak kaç yaşında, boşandılar mı?
Nuri Sesigüzel'in eşi Aysel Sesigüzel kimdir, kaç yaşında? Nuri Sesigüzel çocuğu var mı?
Nuri Sesigüzel'in eşi Aysel Sesigüzel kimdir, kaç yaşında? Nuri Sesigüzel çocuğu var mı?
Adana Demirspor ile Beşiktaş 38. randevuda! Kartal’da 4 oyuncu sınırda
Adana Demirspor ile Beşiktaş 38. randevuda! Kartal’da 4 oyuncu sınırda
Nuri Sesigüzel kaç yaşında, neden öldü? Nuri Sesigüzel ölüm sebebi nedir? Nuri Sesigüzel son hali
Nuri Sesigüzel kaç yaşında, neden öldü? Nuri Sesigüzel ölüm sebebi nedir? Nuri Sesigüzel son hali
Bilal Sonses kaç yaşında, aslen nereli? Bilal Sonses evli mi, şarkıları hangisi?
Bilal Sonses kaç yaşında, aslen nereli? Bilal Sonses evli mi, şarkıları hangisi?