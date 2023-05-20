Anadolu Ajansı'ndan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı'nın (AA) 2 bin 500 personeliyle sandık başlarından topladığı verilerle ulaştığı sonuçlar, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yüzde yüze yakın oranda örtüştü.

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AA yönetimi, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonuçlarının en sağlıklı biçimde toplanması ve abonelere ulaştırılması için 2022'nin Şubat ayından itibaren çalışmalara başladı.

Genel Müdürlük'te Seçim Takip Merkezi oluşturan AA, çalışanlarının ıslak imzalı tutanakların fotoğraflarını çekip merkeze ulaştırması için özel bir mobil yazılım hazırladı.

Seçim günü AA'nın kadrolu, yarı zamanlı ve serbest habercileri ile destek hizmetleri dahil 2 bin 500 çalışanı ve anlaşmalı şirket personeli, görevlendirildikleri okullarda sandık sonuç tutanaklarının görsellerini toplayarak, AA yazılım ekibi tarafından üretilen mobil uygulamaya yükledi ve veriler Genel Müdürlük'te oluşturulan Seçim Takip Merkezi'ne gönderildi.

Türkiye genelindeki tüm sandıklardan çıkan sonuçlara ilişkin ıslak imzalı tutanaklar, mobil uygulamaya yüklendikten sonra Optik Karakter Tanıma (OCR) teknolojisi ile dijitalleştirildi. Bu veriler AA Seçim Takip Merkezi'nde görevli 300 çalışan tarafından kontrol edildi.

Abonelerin daha sağlıklı ve dengeli verilere ulaşması için kontrol edilip teyit alınmış veriler, yayın yasağının kalkması ve sandıkların belli bir yüzdesinin açılması beklenerek servis edildi.

AA, yüzde 100'e yakın oranla sonucu abonelere ulaştırdı

Sandıkların açılmasıyla birlikte AA'nın abonelerine ulaştırmaya başladığı Cumhurbaşkanı Seçimi verileriyle YSK'nin Resmi Gazete'de yayınlanan kesin sonuçlarının büyük oranda örtüştüğü görüldü.

AA, ülke genelindeki sandıkların yüzde 99,87'si açıldığında, cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49,50, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 44,89, Sinan Oğan'ın 5,17 ve Muharrem İnce'nin 0,44 oranında oy aldığını abonelerine duyurmuştu.

YSK'nin Cumhurbaşkanı Seçimi'ne ilişkin Resmi Gazete'de yayımladığı kesin sonuçlara göre Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini, Kılıçdaroğlu yüzde 44,88'ini, Sinan Oğan yüzde 5,17'sini, Muharrem İnce de 0,43'ünü aldı.

AA'nın, Erdoğan'ın oy oranını yüzde 0,02, Kılıçdaroğlu ve İnce'nin oy oranlarını yüzde 0,01 farkla, Sinan Oğan'ın oy oranını ise tam isabetle abonelere ulaştırdığı görüldü.