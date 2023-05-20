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Şenol Güneş biletini kesti: Beşiktaş'tan flaş Ghezzal kararı!

Şenol Güneş biletini kesti: Beşiktaş'tan flaş Ghezzal kararı!

Beşiktaş'ın Rachid Ghezzal'la yollarını ayıracağı öne sürüldü. Teknik Direktörü Şenol Güneş ve yönetimin de, Körfez ekiplerinin talip olduğu Cezayirli yıldızı yaşadığı sakatlıklar ve yüksek maaşı nedeniyle satmaya sıcak baktığı iddia edildi.

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Beşiktaş'la sözleşmesi 2024'te sona erecek olan Cezayirli futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.Ghezzal'a Körfez ekiplerinin talip olduğu öne sürüldü. 31 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve yönetimin de hem yaşadığı sakatlıklar hem de yüksek maaşı nedeniyle Rachid Ghezzal'la yolları ayırmaya sıcak baktığı kaydedildi.

Kayıp sezon oldu 

Beşiktaş'ın sezon sonu Rachid Ghezzal için gelecek teklifleri değerlendirmeye alması bekleniyor. Teknik Direktör Şenol Güneş de Cezayirli yıldız için daha önce "Ghezzal için kayıp bir sezon oldu" ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal bu sezon satkatlık sorunları nedeniyle verimli olamadı. Siyah-beyazlı forma ile 11 lig maçına çıkan tecrübeli futbolcu, 2 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.

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