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Gözler Ata İttifakı'nda! Sinan Oğan ve Ümit Özdağ arasında kritik görüşme

Gözler Ata İttifakı'nda! Sinan Oğan ve Ümit Özdağ arasında kritik görüşme

 Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan, Ümit Özdağ ile Zafer Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Oğan dün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Dolmabahçe'de görüşmüştü.

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28 Mayıs'taki ikinci tur seçimi öncesi gözler Ata İttifakı'na çevrildi.

Dün Zafer Partisi'nin genel başkanı Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde Kılıçdaroğlu'nu kabul etmişti. Sonrasında Sinan Oğan, Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya gelmişti.

İkinci turda hangi adaya destek verecekleri merak konusu olan ittifakın iki ismi, bugün bir araya geldi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından "Sevgili Sinan Oğan ile gündemi değerlendiriyoruz" dedi. 

İşte Özdağ'ın paylaşımı: 

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