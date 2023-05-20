Ümit Özdağ kahkaha atarken basın danışmanı gözyaşlarıyla toprağa verildi! Törene katılmadı...

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, milletvekili adayı Sinan Oğan'la toplantı yaptıklarını kahkahalar eşliğinde çekilmiş 4 ayrı fotoğrafla duyurdu. Ancak Özdağ'ın kahkaha attığı fotoğraflarla ikinci tur için kendilerine gösterilen ilginin keyfini yaşadığı dakikalarda, Zafer Partisi'nin basın danışmanı Ceren Gürkan gözyaşları içinde toprağa veriliyordu. Özdağ'ın Ankara'daki cenaze törenine katılmamak bir yana tam o anda kahkahalar eşliğinde fotoğraf paylaşması dikkat çekici bulundu.