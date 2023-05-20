Ümit Özdağ kahkaha atarken basın danışmanı gözyaşlarıyla toprağa verildi! Törene katılmadı...
ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından hem kendisinin hem de cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın kilit konumda gösterilmesinin keyfini sürdüğünü paylaştığı fotoğraflarla ortaya koydu. Ancak o fotoğrafların paylaşıldığı dakikalarda partinin 29 yaşındaki basın danışmanı gözyaşları arasında toprağa veriliyordu.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, milletvekili adayı Sinan Oğan'la toplantı yaptıklarını kahkahalar eşliğinde çekilmiş 4 ayrı fotoğrafla duyurdu. Ancak Özdağ'ın kahkaha attığı fotoğraflarla ikinci tur için kendilerine gösterilen ilginin keyfini yaşadığı dakikalarda, Zafer Partisi'nin basın danışmanı Ceren Gürkan gözyaşları içinde toprağa veriliyordu. Özdağ'ın Ankara'daki cenaze törenine katılmamak bir yana tam o anda kahkahalar eşliğinde fotoğraf paylaşması dikkat çekici bulundu.
Geçtiğimiz gün Ankara’da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Zafer Partisi Basın Danışmanı Ceren Gürkan (29), Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı. Gürkan'ın hayatını kaybettiğini, sosyal medya hesabından Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ duygusal cümlelerle duyurdu.
Zafer Partisi Basın Danışmanı ve 28. Dönem Nevşehir Milletvekili Adayı Ceren Gürkan, Ankara’da Etimesgut ilçesi çevre yolunda geçtiğimiz gün gece saatlerinde meydana gelen kaza sonucu hayatını kaybetmişti. Gürkan için İsmet Oğultürk Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.
Gürkan, Cebeci Asri Mezarlığı’nda gözyaşları eşliğinde toprağa verildi. Gürkan'ın hayatını kaybettiği kaza, Özcan Y. ile içinde bulunduğu aracın park halindeki çekiciye çarpmasıyla gerçekleşti. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin kontrolü sonucu, sürücü Özcan Y.'nin 2,93 promil alkollü olduğu tespit edildi.