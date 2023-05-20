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Fenerbahçe'den Christoph Daum'a geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe'den Christoph Daum'a geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe Kulübü, eski teknik direktörü Christoph Daum'ın sağlık durumuyla ilgili bir mesaj yayımladı.

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Fenerbahçe Kulübü, ABD'nin New York kentinde kontrol altında tutulan eski teknik direktörü Christoph Daum için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bir rahatsızlık geçirdiğini öğrendiğimiz eski teknik direktörümüz Christoph Daum'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Daum, 2022 Ekim'de yaptığı açıklamada, kendisine kanser teşhisi konulduğunu ve tedavi olduğunu duyurmuştu.

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