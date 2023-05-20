Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sanatçı Nuri Sesigüzel için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden ses sanatçısı ve oyuncu Nuri Sesigüzel'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Türk müziğinin usta ismi Nuri Sesigüzel'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor; kıymetli sanatçımızın ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun."
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