Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti! Acı haberi İbrahim Tatlıses duyurdu Nuri Sesigüzel'in ölüm nedeni ne?
Türk Halk Müziği Sanatçısı Nuri Sesigüzel 86 yaşında hayatını kaybetti. Sesigüzel'in ölüm haberini yakın dostu İbrahim Tatlıses duyurdu. Usta ismin ölüm nedeni henüz bilinmiyor.
Türk Halk Müziği Sanatçısı Nuri Sesigüzel'den acı haber geldi. Usta sanatçının yaşamını yitirdiği öğrenildi.Nuri Sesigüzel'in ölüm haberini İbrahim Tatlıses duyurdu.
Tatlıses, "Nuri Sesigüzel ustamızı kaybetmişiz. Üzüntümü anlatamam. Tüm sevenlerine, ailesine baş sağlığı dilerim. Ustamıza ALLAH’tan rahmet dilerim" dedi.
Nuri Sesigüzel kimdir?
Nuri Sesigüzel, 1943 yılında Şanlıurfa'da doğdu. Gerçek adı Nuri Kaçtaş olan Nuri Sesigüzel 13 yaşında çok sevdiği Halk müziğine gönül verdi.
14 yaşında saz çalmaya başladı. 1961'de İstanbul Radyosunun açmış olduğu sınavları kazandı ve Radyo sanatçısı olarak profesyonel sanat hayatına başladı.