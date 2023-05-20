Baha evli mi, şarkıcı Baha'nın kardeşi kimdir? Baha'nın çocuğu var mı?

Aşk şarkılarına kattığı yorum, kadife gibi sesiyle yıllardır sevilen şarkıcı Baha, bu akşam Şarkılar Bizi Söyler'in konuklarından biri olacak. Asıl adı Bahattin Gündoğdu olan Baha 53 yaşında, aslen Kayseri Bünyanlı olan Şarkıcı Baha'nın bilinen bir evliliği yoktur.

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Romantik şarkıların buğulu ve sevilen sesi şarkıcı Baha bu akşam Şarkılar Bizi Söyler'in konuklarından biri olacak. Aslen Kayseri Bünyanlı olan Baha 53 yaşında. Asıl adı Bahattin Gündoğdu olan Baha'nın bilinen bir evliliği yoktur. Peki Baha'nın şarkıları neler?

Baha kimdir, kaç yaşında?

Pop müzik sanatçısı. 17 Eylül 1969, Bünyan / Kayseri doğumlu. Asıl Adı Bahattin Gündoğdu'dur. Henüz bir yaşındayken ailesi Ankara’ya göç etti. Tüm çocukluğu ve okul hayatı Ankara'da geçti. Lise öğrenimini Başkent Lisesinde, yüksek öğrenimini Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Fakültesi'nde viyola ana dalında 1991 yılında tamamladı. Üniversitede okurken kurduğu grup KDV ile ilk pop konserini gerçekleştirdi. Mezuniyetinden sonra müzik öğretmenliği yaptı, ayrıca özel dersler verdi. O dönemde aynı zamanda profesyonel bir futbolcu olan Baha 8 yıl süren bir futbolculuk döneminden sonra üç büyük kulüpten Galatasaray'a transfer olacakken ani bir kararla futbolu bırakıp asıl tutkusu olan müziğe yöneldi. 1999 yılına kadar ağabeyi Sait’le birlikte cafe-bar işletmeciliği yaptı. Yurdun çeşitli yerlerinde değerli müzisyenlerle çalışma fırsatı buldu. Aynı zamanda besteleri de olan Baha’nın eserleri birçok sanatçı tarafından seslendirildi.

“Kadife sesli sanatçı” olarak anılan sanatçı, 1999 Haziran ayında gelen bir teklifle “Aşkın Tebessümü” adlı ilk albümünü müzik piyasasına çıkardı. Bu albümle birlikte İstanbul’a yerleşti. Bu ilk albümü yakaladığı yüksek satış grafiğinden dolayı başta yılın sanatçısı ödülü olmak üzere birçok ödül aldı.

Sanatçı, 2000 yılının Aralık ayında “Aşk Olmazsa” adlı ikinci albümünü çıkardı, bu albümde makamsal öğeler içeren "Canım Sevgilim" adlı hit şarkısı ile dinleyici kitlesini iyice genişletti. 23 Ocak 2003 günü “Aşk Acısı” adlı üçüncü albümünü çıkararak kendi tanımıyla üçlemesini tamamladı. 2003 yazında "Aşkın Tebessümü", "Aşk Olmazsa" ve "Aşk Acısı Konserleri" adı altında Türkiye ve Avrupa turnesi gerçekleştirdi. 13 Nisan 2005'te “Aşk Rüzgârı” adlı dördüncü albümünü çıkardıktan sonra 14 Mart 2007'de “Aşk Yemini” adlı albümünü, yaklaşık bir yıl sonra ise, 16 Mayıs 2008'de “Firari Aşk” adlı albümünü müzik piyasasına sürdü. 2010 yılında “Aşkı Duymak İstediğin Her Zaman” ve son olarak 2013 yılında çıkardığı “Aşk Baha'ne” albümlerinin ardından müzik kariyerine devam etmektedir.

Aşkın Tebessümü (Haziran 1999),

Aşk Acısı (23 Ocak 2003),

Aşk Rüzgarı (13 Nisan 2005),

Aşk Yemini (14 Mart 2007),

Firari Aşk (16 Mayıs 2008),

Aşkı Duymak İstediğin Her Zaman (2010),

Aşk Baha'ne (2013)

Popüler Şarkıları:

Kutupta Yaz Gibi

Aşk Kitabı

Gülü Susuz Seni Aşksız

Bizim Hikayemiz

Seni Benden Alamazlar

Aşk Acısı

Canım Sevgilim

Boşver Üzülme

Adını Yollara Yazdım

Gülü Susuz