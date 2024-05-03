Dilan Polat cezaevinde intihara kalkıştı: Vücudunda kesikler var
Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin açılan dava kapsamında mahkemenin ara kararı belli oldu. Aylardır manşetlerden düşmeyen Polat çiftinin tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti. Karara büyük tepki gösteren ve "ölmek istiyorum" diye bağıran Dilan Polat'ın intihara kalkıştığı ortaya çıktı. Bir diğer tutuklu sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildiği biliniyor.
7 aydır 'kara para aklamak', 'yasa dışı bahis çetesine üye olmak' gibi suçlardan tutukluluk hali devam eden sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde intihara kalkıştığı ortaya çıktı.
Geçtiğimiz günlerde bir diğer sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin davadaki ara kararın verilmesi sonrası Dilan Polat'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmişti. Polat'ın bu kararı kaldıramadığı ve intihara kalkıştığı öğrenildi!
VÜCUDUNDA KESİK VAR
Koğuşta "Ölmek istiyorum" diye bağıran Dilan Polat'ın hastaneye kaldırıldığı, buradaki muayenede kollarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler olduğu belirlendi.
Muayeneden sonra yeniden cezaevine gönderilen Polat'a psikolojik tedavi uygulandığı öğrenildi. Avukatı Hüseyin Kaya, "Büyük bir sinir krizi geçirip kendine zarar verdiği doğru. Bunu ne ile yaptığını bilmiyorum" dedi.