Tekirdağ'da kurye dehşeti! Sipariş teslimi sırasında yaşandı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kurye tartıştığı başka bir kuryeyi silahla yaraladı. Polis, kaçan şüpheliyi arıyor.

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Bir restoranda kurye olarak çalışan İ.M sipariş teslim etmeye gittiği esnada, aralarında husumet bulunan ve başka bir iş yerinde kurye olarak çalışan M.K. ile karşılaştı. İki kurye arasında çıkan tartışmada M.K. silahla İ.M'ye ateş etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı İ.M. hastaneye kaldırıldı. Polis, motosikletle olay yerinden kaçan şüpheli M.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.