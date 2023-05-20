Kaset bombası! Kılıçdaroğlu "çıkaracaklar inanmayın" dediği kasetle ilgili Ayhan Bilgen ipucu verdi!

Eski Kars Belediye Başkanı ve eski HDP'li Ayhan Bilgen, son günlerde gündemde yer alan kaset konusu ile ilgili İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesi 'kaset görüntüleri görürseniz izlemeyin hemen engelleyin' açıklaması ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Fahrettin Altun'a uyarısı, bir anda 'kaset mi var' sorularını akıllara getirmişti. Henüz böyle bir kasetin varlığı veya yokluğu bilinmezken ikinci tur öncesi bu konu yeniden gündeme geldi.

Eski HDP'li Ayhan Bilgen ise, eğer böyle bir kaset varsa, yayınlanmamasının siyasi ahlak kapsamında olduğunu belirtti. Millet İttifakı'nın HDP ve Kandil kanadından yapılan açıklamalara sessiz kalması da, akıllarda soru işaretleri oluşmasına sebep oldu.