Ferman Toprak aslen nereli, hangi aşirete bağlı? Ferman Toprak kaç yaşında?

Şarkılar Bizi Söyler'in konuklarından biri olan türkücü Ferman Toprak'ın hayatı merak konusu oldu. Aslen Adıyamanlı olan Ferman Toprak Bezik ve İzol aşiretinden ve 45 yaşında. 2017 yılında Hilal Öztürk ile evlenen Ferman Toprak'ın bir kızı var.

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Ferman Toprak'ın 2017 yılında evlendiği eşi Hilal Toprak bir anda magazin basınının gündemine oturmuş ve günlerce konuşulmuştu. Sosyal medya hesabından ' Ferman Toprak ile yolları ayırıyoruz diyen Hilal Toprak kısa süre sonra bu paylaşımı silerek o dönem kafaları karıştırmıştı. Bu olayın ardından Ferman Toprak merak konusu oldu. Peki kimdir Ferman Toprak nereli, kaç yaşında?

Aslen Adıyamanlı olan Ferman Toprak Bezik ve İzol aşiretinden ve 45 yaşında. 2017 yılında Hilal Öztürk ile evlenen Ferman Toprak'ın bir kızı var.

Ferman Toprak kimdir?

Adıyaman‘ın Bezik, annesinden tarafından da Şanlıurfa‘nın İzol aşiretinden olan Ferman Toprak, 30 Ocak 1975 tarihinde Adana’da dünyaya geldi. Doktor olan babası Adana’ya tayin edilince, dört kardeş olan Ferman Toprak da bu şehirde dünyaya geldi.

İlk ve orta eğitimini Adana'da tamamladıktan sonra, 1995 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesini kazandı. 1996 yılında eğitimini yarıda bırakarak kendi yaşam stili olan müziğini yapabilmek adına İstanbul'a yerleşti.

1996 yılında müziğe yönelmek için eğitimini yarıda bırakıp İstanbul’a gitti. 1997 yılında da “Böyle Giderse / Kurşunlara Geleyim” adlı ilk albümü yayımlandı.

İstanbul’da çeşitli mekanlarda sahne hayatına başlayan Ferman Toprak ilk önce Beşiktaş’taki Keyifli Meyhane’de sahneita’da sahne aldı. Bunu Club ve Nispet Bar izledi. Daha sonra Etiler’de kendi gece kulübünü açtı. Bunu Kuruçeşme’de açtığı yazlık mekan “İnadına” takip etti. Fakat sonunda sadece sahnede olmayı tercih etti ve mekanlarını kapadı. Halen sahne hayatını başarıyla sürdürmektedir.

2008 yılında ‘Ferman Zamanı’ isimli albümünü, 2011 yılında ‘Saygılarımla’ adlı albümünü çıkardı. 'Hayatı Tespih Yapmışım' şarkısıyla ün kazanan şarkıcı Ferman Toprak, Hilal Öztürk ile 2017 yılında nikah masasına oturdu. Çiftin Adel Su adında bir kızı var.