Suriyelilerin dönüşü için yapılan briket evlerin inşaatı devam ediyor

Suriye'nin kuzeyinde belirlenen çok sayıda noktada savaş mağduru ve yerinden edilmiş aileler için briket ev yapımı aralıksız sürüyor.

Abone ol

Suriye'deki iç savaş nedeniyle Şam, Halep, Dera, Hama ve Humus, Deyrizor ve Rakka gibi çeşitli illerden milyonlarca sivil Türkiye'ye ve Suriye'nin kuzeyine sığınmak zorunda kaldı.

Suriye'de siyasi çözümün hayata geçememesi ve çadırlarda yaşamın zor olması nedeniyle bölgede faaliyet yürüten yardım kuruluşlarını barınma krizine çözüm için son 2 yılda briket ev projelerine yöneldi.

Yapımı tamamlanan binlerce briket evlere savaş mağduru aileler yerleştirilirken Türkiye evlerinden edilip ülkeleri dışına çıkmak zorunda kalan Suriyelilerin geri dönüşleri için briket ev projesine büyük önem veriyor.