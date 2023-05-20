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"Kuru Otlar Üstüne"nin ilk gösterimi Cannes'da yapıldı

"Kuru Otlar Üstüne"nin ilk gösterimi Cannes'da yapıldı

Fransa'da 76. Cannes Film Festivali'nde yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" filmi, ilk kez sinemaseverlerle buluştu.

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Erzurum'un Karayazı ilçesinin köylerinde çekimi yapılan yönetmenliğini Ceylan'ın üstlendiği "Kuru Otlar Üstüne" filmi İstanbul'a atanmak isteyen Samet karakterinin hikayesini konu alıyor.

TRT ortak yapımı olan "Kuru Otlar Üstüne" filminin, 76. Cannes Film Festivali'nde dün gösterimi yapıldı.

Altın Palmiye ödülü için yarışan 21 film arasında yer alan filmin basın konferansı, Ceylan'ın yanı sıra filmin oyuncularından Merve Dizdar, Musab Ekici, Deniz Celiloğlu, Ece Bağcı ve filmin senaristlerinden Akın Aksu'nun katılımıyla düzenlendi.

Ceylan, filmin salgın döneminde çekildiğini ve bunun getirdiği bazı zorluklar olduğunu söyledi.

Filmin çekiminde mekan bulmak için çok gezdiklerini dile getiren Ceylan, çekimleri Erzurum'un Karayazı ilçesi civarındaki köylerde gerçekleştirdiklerini anlattı.

Ceylan, her sahnenin farklı bir köyde çekildiğini ve ardından montajda tek bir yermiş gibi gösterildiğini belirtti.

Ceylan, "Belki de bütün karakterlerim, duyguları kendi ruhumda da hissettiğim, en azından ipuçlarını gördüğüm şeylerdir muhakkak, diye düşünüyorum. Ben karanlık taraflarına, ruhunun karanlık bölgelerine ilgi duyan bir insanım. Benim hayatta bir tür anlam yaratma şeklim bu belki de." ifadelerini kullandı.

Bazen insanların filmlerindeki karakterleri "antikahraman, kötücül" bulduğuna değinerek, "Bana öyle gelmiyor tabi. Bu hayata nasıl, ne kadar romantik baktığınızla ilgili bir şey biraz da." dedi.

Film çekerken mantıksal çalışmadığını, sezgilerine güvenmeyi tercih ettiğini söyleyen Ceylan, "Bir şey yolunda gitmiyor görünüyorsa, yani uymayan bir şey varsa ruhuma, onu yeniden çekerim." ifadesini kullandı.

"Mutluluğun başka yerde olduğu avuntusu çoğumuz için geçerlidir"

Ceylan, filmdeki Samet karakterinin ruh hali için çekimlerin ücra bir yerde olması gerektiğini belirterek, "Mutluluğun başka yerde olduğu avuntusu çoğumuz için geçerlidir. Hayatımızdan memnun değilsek, nerede olursak olalım, başka bir yerde olabileceğimiz avuntusu bize iyi gelir. Bunun için çok fazla uzakta olmak şart değildir." dedi.

Kendisini nerede olursa olsun yabancı hisseden karakterlerin ilgisini çektiğini vurgulayan Ceylan, kendisinin de böyle olduğunu ve bütün filmlerinde böyle bir karakterin var olduğunu anlattı.

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