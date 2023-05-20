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Wagner'den Bakhmut iddiası: Tümüyle ele geçirdik!

Wagner'den Bakhmut iddiası: Tümüyle ele geçirdik!

Rus güvenlik şirketi Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Bakhmut’u tümüyle ele geçirdiklerini bildirdi.

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Yevgeniy Prigojin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, öğlen saatlerinde Bakhmut’u tümüyle ele geçirdiklerini belirtti.

Wagner’in 25 Mayıs’a kadar şehirde kalmaya devam edeceğine işaret eden Prigojin, söz konusu tarihin ardından Bakhmut’un kontrolünü Rus ordusuna bırakacağını kaydetti.

Prigojin, “Tüm şehri aldık. Her evi aldık, böylece bir parça koparabilmek için kimse bize tekrar yaklaşamaz.” ifadelerini kullandı.

Bakhmut’un ele geçirilmesine yönelik operasyonun 8 Ekim 2022’den bu yana sürdüğünü anlatan Prigojin, Ukrayna ordusunun yanı sıra “bürokrasiyle” de savaşmak zorunda kaldıklarını anlattı.

Prigojin, verdiği destekten ötürü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e teşekkür etti.

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