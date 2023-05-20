Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonrası bomba sözler: Her türlü hakareti ediyorlar ama nerede yanlış yaptık diye sormuyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'da yaptığı konuşmada muhalefete yüklendi. 14 Mayıs seçim sonuçları sonrası muhalefetin tavrına dikkat çeken Erdoğan "Biz nerede yanlış yaptık demiyorlar" dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesini ziyaret ediyor. Erdoğan'ın ilk durağı Adıyaman oldu. Burada vatandaşlarla buluşan Erdoğan "Sandıkta tecelli eden iradeyi kabullenmek yerine insanlarımıza cahil diyorlar oylarını sattılar iftirası atıyorlar." dedi ve eleştirilerini sürdürdü:

"Kalp yapmaktan parmakları nerede ise nasır bağlamıştı bugün aynı eli ile masa yumruklamaktan neredeyse bileği kırılacak"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Biz nerede yanlış yaptık demiyorlar"

Sandıkta tecelli eden iradeyi kabullenmek yerine insanlarımıza cahil diyorlar oylarını sattılar iftirası atıyorlar. Gazete manşetlerinden küstah şekilde 'milletin karnı tokmuş' diyorlar. Her türlü hakareti ediyorlar, her türlü edepsizliği sergiliyorlar ama nerede yanlış yaptık diye sormuyorlar. Pazar günü ile birlikte 16. 17. seçimlerini de kaybettiler. Çıkıp milletimizden özür dilemediler kendilerini düzetme yoluna gitmediler. Milletin gönlünü kazanmak yerine korkutma siyaseti yaparak oy alabileceklerini düşünüyorlar.

"Bu kibirli ve kaba tavırlarından asla vazgeçmiyorlar"

CHP Genel Başkanı ve arkadaşlarının zihniyeti 73 yıldır hiç değişmedi. Cahil, menfaatçi kendileri... Oy yoksa hizmet yok diyen kendileridir. Bu kibirli ve kaba tavırlarından asla vazgeçmiyorlar. CHP Genel Başkanı hep aynı şeyleri yapıyor ve her defasında farklı sonuç bekliyor. Biz işimize bakıyoruz. Milletimizin derdine derman olmanın yollarını arıyoruz.

"Evi ve düzeni bozulan kardeşlerimizi yuvalarına kavuşturacağız"

Bizim birinci önceliğimiz depremin izlerini silerek şehirlerimizi ayağa kaldırmaktır. Asrın felaketi depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Evi ve düzeni bozulan kardeşlerimizi yuvalarına kavuşturacağız. Hedefimiz 319 bini bir yıl olmak üzere 650 bin yeni konut inşa ederek deprem bölgesini eskisinden daha sağlam daha planlı hale getirmektir. Evi kullanılmaz hale gelen son vatandaşımızı da evine kavuşturana kadar çalışacağız. Amacımız, ekim-kasım gibi kalıcı konut teslimine başlamaktır. Geçici olarak diğer şehirlere giden kardeşlerimizi de yalnız bırakmıyoruz.

"Kalp yapmaktan parmakları nerede ise nasır bağlamıştı bugün aynı eli ile masa yumruklamaktan neredeyse bileği kırılacak"

Türkiye bir seçimini daha demokrasi şöleni havasında tamamlamıştır. Hezimete uğrayan 28 Mayıs'tan da umudunu kesen CHP Başkanı'nın daha zehirli dil kullandığını görüyoruz. Buram buram nefret söylemi açıklamaları ile toplumun bir kesimini düşmanlaştırıyor. Daha düne kadar önüne gelene kalp yapmaktan parmakları nerede ise nasır bağlamıştı bugün aynı eli ile masa yumruklamaktan neredeyse bileği kırılacak. Seçim öncesi taktığı demokrat maskesi 15 Mayıs sabahı düşünce altından tek parti zihniyetinin karanlık yüzü çıktı. Demokrat diye yere göğe sığdıramadıkları gerçek diktatör hevesçisi olduğu anlaşıldı. CHP Genel Başkanı hangi kılığa bürünürse bürünsün bölücü örgütle, FETÖ ile, LGBT'cilerle yol yürüdüğünü gizlemiyor.

"28 Mayıs iyi bir fırsattır"

28 Mayıs iyi bir fırsattır. Tüm Türkiye'yi arıyor muyuz? 14 mayıs seçimleri sonrası yaşanan utanç verici hadiselerin sizleri üzdüğünü biliyorum. Yaralı kalbinizi daha da kanattığını biliyorum. Bunlara bakıp karamsarlığa kapılmayın. Asla umudunuzu kaybetmeyin. Biz devletimizin ve milletimizin imkanlarını seferber ederek hayata sarılmanızı sağlamak için kararlıyız. Sıkıntılarımızı beraberce çözeceğiz. Hayatın karşımıza çıkardığı zorlukları birlikte göğüsleyeceğiz. Bu cennet vatana birlikte hizmet edeceğiz. 28 Mayıs'ta sandıklara çok sıkı sahip çıkmamız gerekiyor. Yakınlarımızı sandıklara taşıyor muyuz? Milletimize 5 yıl daha hizmet edecek cumhurbaşkanını belirleyeceğiz. Bizi zaten siz tanıyorsunuz. Çalıştığı ajans değişince söylemi de karakteri de yüzü de değişen rüzgar gülünün Türkiye'yi temsil etmesi mümkün mü?