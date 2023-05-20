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Uzmanlar uyarıyor! 3 günden fazla süren eklem ağrılarına dikkat!

Uzmanlar uyarıyor! 3 günden fazla süren eklem ağrılarına dikkat!

Günlük aktiviteyi kısıtlayan ve vücudun herhangi bir eklem bölgesinde 3 günden fazla süren ağrıların mutlak suretle önemsenmesi gerektiğini ifade eden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mutlu Güngör, "3 günden fazla süren eklem ağrılarında bir uzmana başvurulması gerekir" dedi.

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Yaşlanmanın yanında, kilo fazlalığı, hareketsiz yaşam ve kendi başımıza uzmanından yardım almadan yapılan spora bağlı olarak gelişen eklem kireçlenmeleri, her yaştan insanın yaşam konforunu etkiliyor. Tüm sağlık sorunlarında olduğu gibi eklem kireçlenmelerinde de erken tanının önemli olduğunu ifade eden uzmanlar; eklemlerden olağan dışı ses gelmesi, tıkırtı hissi, şiddetli ağrılar, günlük işler sırasında kilitlenme veya takılma gibi sorunlar yaşandığında mutlak suretle bir uzmana başvurulması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

Araştırmalar çerçevesinde elde edilen bilgilerden dünyadaki yetişkinlerin dörtte birinin günlük aktiviteyi sınırlayan kas ve iskelet sistemi sorunlarıyla mücadele ettiği ortaya çıkarken, bu sorunların il sırasında eklem kireçlenmeleri yer alıyor.

Eklem kireçlenmelerinin 30'lu yaşlara kadar indiğini ifade eden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mutlu Güngör, "Dünyadaki her 7 hekim muayenesinden birinin kas ve iskelet sistemi sorunlarıyla ilişkili oluyor. Genellikle 65 yaş üzerindeki vatandaşların sorunu olarak bilinen eklem kireçlenmeleri, günümüzde 30'lu yaşlara kadar indi. Korona virüs salgını sürecinde ve sonrasında kolaylaşan bir çok iş karşısında hareketsizliğe bağlı olarak giderek artan eklem kireçlenmeleri başlangıç aşamasındayken tedavileri gerçekleştirilmeli. Bu sorunlar eğer tedavi edilmez ise vatandaşların yaşam konforları olumsuz yönde etkilenecektir" dedi.

Vatandaşların vücutlarının herhangi bir eklem bölgesinde günlük aktivitelerini kısıtlayan ve 3 günden fazla süren ağrıların önemsenmesi gerektiğini ve vakit kaybetmeden bir uzmana başvurulması gerektiğini sözlerine ekleyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mutlu Güngör, "Bu ağrılar ileride dayanılması güç, aylarca sürecek ve giderek şiddetini arttıran ağrıların habersizi olabilir. Yaşlanmaya bağlı oluşan eklem kireçlenmeleri de ortaya çıkabilir yada sinsice yavaş bir şekilde de ilerleyebilir. Erken tanının, diğer hastalıklarda olduğu gibi eklem kireçlenmelerin de erken tanının büyük önemi bulunmaktadır. Bu nedenle vücudumuzun eklem bölgelerinde oluşan ağrıların sesine kulak verilmeli ve ileride daha büyük sorunlara yol açmaması için vakit kaybetmeden bir ortopedi doktoruna başvurulması gerekmektedir" diye konuştu.

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