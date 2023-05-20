BIST 4.502
DOLAR 19,81
EURO 21,42
ALTIN 1.260,46
HABER /  SPOR

Türkiye, Avrupa Gençler ve BMU Motokros Şampiyonaları Afyonkarahisar'da başladı

Türkiye, Avrupa Gençler ve BMU Motokros Şampiyonaları Afyonkarahisar'da başladı

Türkiye, Avrupa Gençler ve Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Motokros Şampiyonası antrenman ve sıralama turlarıyla Afyonkarahisar'da başladı.

Abone ol

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen şampiyonaların idari ve teknik kontrolleri ile jüri toplantısı yapıldı ve pistte yarışçılara brifing verildi.

Pistteki hazırlıkların tamamlanmasının ardından 3 şampiyonanın da MX, MX1, MX2, MX2 junior, MX125, MX senior, veteran, kadınlar, 65 cc ve 85 cc kategorilerinde antrenman ve sıralama turları başladı.

"Sporcularımızın yüzde 50'si çocuklardan oluşuyor"

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, AA muhabirine, dünyanın en iyi parkurlarından olan Afyonkarahisar'da Türkiye, Avrupa Gençler ve BMU Motokros Şampiyonalarını gerçekleştirmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Şampiyonalardaki atmosferin hayali kurulan sportif bir ortam olduğunu dile getiren Uçar, şöyle konuştu:

"Organizasyonlardaki yarışlara, 180'in üzerinde sporcu katılıyor. Şampiyonalarda, Türkiye ve 6 ülkeden katılan sporcular, kendi kategorilerinde mücadele edecekler. Gerçek manada sevindirici gelişme ise sporcularımızın yüzde 50'si çocuklardan oluşuyor. Bu anlamda çocuklarımıza güzel yatırım yaptık. Bu da Türkiye'de ve uluslararası alanda motor sporlarını ne kadar ileriye taşıdığımızı gösteriyor. Hem de milli gururumuz olan sporcularımızın yetişmesine çok büyük bir imkan sağlayacak."

ÖNCEKİ HABERLER
Wagner'den Bakhmut iddiası: Tümüyle ele geçirdik!
Wagner'den Bakhmut iddiası: Tümüyle ele geçirdik!
Uzmanlar uyarıyor! 3 günden fazla süren eklem ağrılarına dikkat!
Uzmanlar uyarıyor! 3 günden fazla süren eklem ağrılarına dikkat!
İran'da kadın kaçakçılığı şebekesinin lideri idam edildi
İran'da kadın kaçakçılığı şebekesinin lideri idam edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonrası bomba sözler: Her türlü hakareti ediyorlar ama nerede yanlış yaptık diye sormuyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonrası bomba sözler: Her türlü hakareti ediyorlar ama nerede yanlış yaptık diye sormuyorlar
Murat Kurşun eşi Asena Toprak kaç yaşında kimdir? Asena Toprak ne iş yapar?
Murat Kurşun eşi Asena Toprak kaç yaşında kimdir? Asena Toprak ne iş yapar?
Bahçeli'den Adıyaman'da dikkat çeken çağrı: "Mührü elinize alın koşa koşa alayınız sandığa gidin"
Bahçeli'den Adıyaman'da dikkat çeken çağrı: "Mührü elinize alın koşa koşa alayınız sandığa gidin"
Bilal Sonses kimin oğlu, babası da ünlü şarkıcı çıktı! Bilal Son ses hayatı
Bilal Sonses kimin oğlu, babası da ünlü şarkıcı çıktı! Bilal Son ses hayatı
Meteorolojiden 6 il için ‘sağanak’ uyarısı
Meteorolojiden 6 il için ‘sağanak’ uyarısı
Rize'de korkunç olay! Ağabeyini kalbinden bıçaklayarak öldürdü!
Rize'de korkunç olay! Ağabeyini kalbinden bıçaklayarak öldürdü!
Suriyelilerin dönüşü için yapılan briket evlerin inşaatı devam ediyor
Suriyelilerin dönüşü için yapılan briket evlerin inşaatı devam ediyor
Zelenskiy, G7 Zirvesi'nde AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü
Zelenskiy, G7 Zirvesi'nde AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü
Seçimde ikinci tur başladı! YSK açıkladı: Kullanılan oy sayısı belli oldu!
Seçimde ikinci tur başladı! YSK açıkladı: Kullanılan oy sayısı belli oldu!