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Rusya'dan F-16 resti! Savaş uçağı tedarik etmeleri durumunda çok büyük risk alırlar

Rusya'dan F-16 resti! Savaş uçağı tedarik etmeleri durumunda çok büyük risk alırlar

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Gruşko, ABD ve Batılı ülkelerin Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı tedarik etmeleri durumunda çok büyük risk almış olacaklarını belirtti.

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Rusya, ABD’nin F16'lar dahil dördüncü nesil savaş uçakları konusunda Ukraynalı pilotları eğitmek için yürütülen ortak çabayı destekleyeceği yönündeki kararına tepki gösterdi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Gruşko Rus medyasına yaptığı açıklamada, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı tedarik etmeleri durumunda çok büyük risk almış olacaklarını işaret etti. Gruşko, “Batılı ülkelerin hala gerilimi arttıracak senaryolara bağlı kaldıklarını görüyoruz. Bu, kendileri açısından çok büyük riskler taşıyor. Bunu her zaman planlarımızda göz önünde bulunduracağız. Hedeflerimize ulaşmak için gerekli tüm araçlara sahibiz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden Japonya’nın Hiroşima kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesinde Ukraynalı pilotların F-16 savaş uçaklarını kullanmaları için eğitilmesine yönelik yürütülen uluslararası çabaları destekleyeceğini söylemişti. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan ise, “Eğitim ilerledikçe uçakların ne zaman, kim tarafından ve kaç tane teslim edileceğini belirlemek için müttefiklerimizle birlikte çalışacağız” demişti.

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