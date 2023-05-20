Fatih Erbakan'dan 28 Mayıs mesajı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ''Bu 7'li masaya dersini 28 Mayıs'ta da verecek ve Sayın Cumhurbaşkanımızı açık ara farkla seçerek bu işi bitirecek Allah'ın izniyle."dedi.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Aziz milletimiz önümüzdeki hafta 28 Mayıs'ta inşallah sandık başına gidecek ve son sözünü söyleyecek. Bu 7'li masaya dersini 28 Mayıs'ta da verecek ve Sayın Cumhurbaşkanımızı açık ara farkla seçerek bu işi bitirecek Allah'ın izniyle."dedi.

Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında kurulan K2B Konteyner Kent'teki etkinlikte yaptığı konuşmada, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara ise geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Devlet ve milletin deprem bölgesine geldiklerinde felaketin yaralarını hızla sardığını gördüğünü ifade eden Erbakan, "İnşallah en kısa zamanda hem devletimizin hem de hayırsever milletimizin gayretleriyle, desteğiyle buradaki yaşam eski haline en kısa zamanda dönecek, hatta inancımız odur ki; eskisinden daha da iyi bir noktaya inşallah en kısa zamanda gelecektir." diye konuştu.

- "Aziz milletimiz ülkemizin yeniden 28 Şubat'ın karanlıklarına dönmesine müsaade etmedi"

Bölgedeki vatandaşların hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimlerinde kendilerine desteğini esirgemediğini anlatan Erbakan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızı seçimlerde önde tamamlamasına vesile oldu. Hem de Cumhur İttifakı'mıza Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açık ara farkla çoğunluğu verdi. Bu vesileyle Adıyamanlılara, sizlere deprem bölgesindeki kardeşlerimize ve aziz milletimize en içten teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Allah sizlerden razı olsun diyoruz. Başta deprem bölgesindeki vatandaşlarımız olmak üzere aziz milletimiz ülkemizin yeniden 28 Şubat'ın karanlıklarına dönmesine müsaade etmedi. İnanç özgürlüğü alanındaki kazanımlarımızın kaybedilmesine müsaade etmedi. Ülkemizin 8 başlı bir yönetimin karmaşasına, belirsizliğine, kaosuna sürüklenmesine müsaade etmedi. Adıyamanlılar ve aziz milletimiz 14 Mayıs'ta destekçileri terör örgütleri, dış güçleri, LGBT lobileri olan 7'li maşaya geçit vermedi elhamdülillah."

Erbakan, vatandaşlardan 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda destek isteyerek, şöyle devam etti:

"Aziz milletimiz 14 Mayıs'ta tarihimizle, değerlerimizle, kültürümüzle, inancımızla barışık olmayanlara bu ülkeyi, bu devleti teslim etmedi elhamdülillah. Bu sebeple Cumhur İttifakı ve Yeniden Refah Partisi olarak aziz milletimize minnettarız. Aziz milletimiz önümüzdeki hafta 28 Mayıs'ta inşallah sandık başına gidecek ve son sözünü söyleyecek. Bu 7'li masaya dersini 28 Mayıs'ta da verecek ve Sayın Cumhurbaşkanımızı açık ara farkla seçerek bu işi bitirecek Allah'ın izniyle. 28 Mayıs'ta ülkemiz, milletimiz , devletimiz, Adıyaman, deprem bölgesi kazanacak inşallah. Milletimizin ve Cumhur İttifakı'mızın 28 Mayıs zaferi şimdiden hayırlı, uğurlu ve mübarek olsun inşallah