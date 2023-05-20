Fuat Oktay'dan Sinan Oğan açıklaması: Güzel gelişmeler olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başkan Erdoğan'la görüşen Sinan Oğan'la ilgili önemli değerlendirmede bulundu.

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Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) tarafından düzenlenen Anadolu soruyor programına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay önemli açıklamalarda bulundu.

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan ve Millet Haber Ajansı Haber Müdürü Çetin Altan'ın sorularını cevaplayan Fuat Oktay Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakına destek vermesi ile ilgili 'Güzel gelişmeler olacak' dedi.

Kılıçdaroğlu’nun milliyetçilik söylemleriyle ilgili Oktay “Kılıçdaroğlu mevsimlik milliyetçi' yorumunu yaptı.

AKŞENER TEYİT ETTİ

İYi Parti Genel Başkanı Meral Akşenerin açıklamalarına ilişkin ise "Her kafadan ses çıkan sistemlerin yürümediğini söylemiştir. Millet bu yapıya güvenmez Sayın Akşener bugün yaptığı açıklamalarla bunu teyid etmiş oldu'' diye konuştu.