BIST 4.502
DOLAR 19,81
EURO 21,42
ALTIN 1.260,46
HABER /  POLİTİKA

Fuat Oktay'dan Sinan Oğan açıklaması: Güzel gelişmeler olacak

Fuat Oktay'dan Sinan Oğan açıklaması: Güzel gelişmeler olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başkan Erdoğan'la görüşen Sinan Oğan'la ilgili önemli değerlendirmede bulundu.

Abone ol

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) tarafından düzenlenen Anadolu soruyor programına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay önemli açıklamalarda bulundu.

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan ve Millet Haber Ajansı Haber Müdürü Çetin Altan'ın sorularını cevaplayan Fuat Oktay Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakına destek vermesi ile ilgili 'Güzel gelişmeler olacak' dedi.

Kılıçdaroğlu’nun milliyetçilik söylemleriyle ilgili Oktay “Kılıçdaroğlu mevsimlik milliyetçi' yorumunu yaptı.

AKŞENER TEYİT ETTİ

İYi Parti Genel Başkanı Meral  Akşenerin açıklamalarına ilişkin ise "Her kafadan ses çıkan sistemlerin yürümediğini söylemiştir. Millet bu yapıya güvenmez Sayın Akşener bugün yaptığı açıklamalarla bunu teyid etmiş oldu'' diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
İkinci tur anket sonucu! Kim kazanıyor, Sinan Oğan'ın oyları kime gidiyor?
İkinci tur anket sonucu! Kim kazanıyor, Sinan Oğan'ın oyları kime gidiyor?
Fatih Erbakan'dan 28 Mayıs mesajı
Fatih Erbakan'dan 28 Mayıs mesajı
Niğde'de sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi
Niğde'de sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi
Rusya F-16 hamlesine tepki gösterdi: “Büyük risk alırlar”
Rusya F-16 hamlesine tepki gösterdi: “Büyük risk alırlar”
Hulusi Akar'dan yalanlama: Görüntüler gerçeği yansıtmıyor
Hulusi Akar'dan yalanlama: Görüntüler gerçeği yansıtmıyor
Sudan’daki çatışmalarda can kaybı 850’ye yükseldi
Sudan’daki çatışmalarda can kaybı 850’ye yükseldi
"Kuru Otlar Üstüne"nin ilk gösterimi Cannes'da yapıldı
"Kuru Otlar Üstüne"nin ilk gösterimi Cannes'da yapıldı
Türkiye, Avrupa Gençler ve BMU Motokros Şampiyonaları Afyonkarahisar'da başladı
Türkiye, Avrupa Gençler ve BMU Motokros Şampiyonaları Afyonkarahisar'da başladı
Wagner'den Bakhmut iddiası: Tümüyle ele geçirdik!
Wagner'den Bakhmut iddiası: Tümüyle ele geçirdik!
Uzmanlar uyarıyor! 3 günden fazla süren eklem ağrılarına dikkat!
Uzmanlar uyarıyor! 3 günden fazla süren eklem ağrılarına dikkat!
İran'da kadın kaçakçılığı şebekesinin lideri idam edildi
İran'da kadın kaçakçılığı şebekesinin lideri idam edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonrası bomba sözler: Her türlü hakareti ediyorlar ama nerede yanlış yaptık diye sormuyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonrası bomba sözler: Her türlü hakareti ediyorlar ama nerede yanlış yaptık diye sormuyorlar