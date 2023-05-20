İkinci tur anket sonucu! Kim kazanıyor, Sinan Oğan'ın oyları kime gidiyor?

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, İnternethaber Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın canlı yayınında 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan ikinci tur seçimi öncesi son anketleri açıklıyor.

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14 Mayıs 2023 seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarıştı ancak adaylardan hiçbiri yüzde 50 barajını aşamayınca seçim ikinci tura kaldı. 28 Mayıs Pazar günü Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha seçime girecek ve yüzde 50 + 1 oy alan ipi göğüsleyecek.

Seçimin ilk turunda oldukça isabetli tahminlerde bulunan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, seçimi. 2. turu için yaptıkları anketi açıklıyor. İkinci turda en çok merak edilen konu Sinan Oğan’ın hangi ittifakı destekleyeceği. Sinan Oğan ve Zafer Partisi seçmeni eğer toplu bir şekilde bir adayı desteklerse, o isim seçimi kazanabilmek için büyük avantaj sağlayacak. Bu sebeple Sinan Oğan adeta seçimde kilit görevi görüyor.

Hilmi Daşdemir, Sinan Oğan’ın oylarının hangi adaya gideceğini İnternethaber Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın canlı yayınında anketlerle açıklıyor…